İbrahim Kalın: İsrail'in utanç duvarına bunlar eklendi

Amerika Birleşik Devletleri bugün Filistin'in başkenti Kudüs'te İsrail Büyükelçiliği'ni açtı.

Bugün başlayan gösterilerde 40'tan fazla Filistinli ölürken, 100'den fazla Filistinli de yaralandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ: UTANÇ DUVARINA EKLENEN CİNAYET

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter sayfasından yaptığı açıklamada: "Bugün İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında şehit ettiği her bir Filistinli, İsrail’in utanç duvarına eklenen yeni bir cinayet, yeni bir lekedir. Dünyanın bu sistematik yok etme barbarlığı karşısındaki sessizliği de ayrı bir utanç tablosudur."