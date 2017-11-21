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Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın: NATO skandalı soruşturulmalı

France 24'e konuşan İbrahim Kalın, NATO tatbikatında Atatürk ile Erdoğan'ın resimlerinin kullanılmasının soruşturulması gerektiğini söyledi.

21.11.2017 - 01:44
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Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın: NATO skandalı soruşturulmalı

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye’nin NATO’nun güçlü bir müttefiki olduğunu belirterek, “Pek çok tatbikata katıldık. NATO’nun 50 yıldan uzun zamandır parçasıyız. Tabii ki bu olay dikkatle incelenmeli, soruşturulmalı. Bunu kim yaptı, o resimleri oraya kim koydu vs. Bir askeri ittifak, böyle katı disiplinli bir sistemde böyle bir şey nasıl olabiliyor.” diye konuştu.

"TÜRKİYE BUNA TEPKİSİZ KALAMAZ"

Türkiye’nin bu konuda NATO’dan özür aldığını hatırlatan Kalın, bu olayın bir kaza olup olmadığına ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

“Detayları bilmiyorum. Göreceğiz. Şu ana kadar NATO’nun açıklamalarına dayanıyoruz. Bir soruşturma olacağını sanıyoruz, birkaç kişinin de kovulduğunu duyduk. Ancak böyle bir şeyin NATO’da nasıl olabildiğini ve bir daha böye birşeyin olmayacağını bilmek için uğraşıyoruz.. Fakat bunun herhangi bir ülkeye yapılması kabul edilemez. Özellikle de kurucu Cumhurbaşkanımız Atatürk’e ve mevcut Cumhurbaşkanımıza yapılması ve Türkiye’nin tepki göstermemesi beklenemez. Bu mümkün değil.”

Kalın, “Türkiye NATO ile ilişkileri kesmeyi düşünüyor mu?” şeklindeki soruya, “Hayır.” yanıtını verdi. “NATO’nun hala sağlam ve açık bir müttefiki misiniz?” sorusunu ise “Öyleyiz, çünkü NATO’nun önemli bir müttefikiyiz.” diye cevapladı.

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın: NATO skandalı soruşturulmalı

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