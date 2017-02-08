İbrahim Kalın: Obama'nın yapmadığını Trump yapacak

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, NTV ekranlarında gündemi değerlendirdi.

''TRUMP ÇALIŞMA BAŞLATACAK''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin konuşan Kalın, "Amerika'ya dönecek olursak suçuların iadesi çerçevesinde FETÖ'nün Türkiye'ye iade edilmesi ve tutuklanması konusunda başvuru da bulunduk. Bazı tedbirler mümkün. Bu konuda Sayın Trump ve Sayın Flinn çalışma başlatacak" dedi.

İbrahim Kalın'ın konuşmasının satır başları şöyle:

''ŞU ANDA ŞEHRİN İÇİNDELER''

Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatına ilişkin soruları yanıtlayan Kalın, El Bab'da hastane tepesinin ele geçirildiğini ifade ederek, "Şu anda şehrin içindeler" dedi.

Bunun gerçekleşmemesi için Rusya'yla koordinasyon içerisindeyiz. Zaman zaman Rus uçakları El-Bab'ın güneyine gelip DEAŞ hedeflerini vuruyorlar. Yakın zamanda Amerikan güçleri de vurmaya başladı. Azez-El Bab-Cerablus bölgesi terörden arındırılması.

OBAMA YÖNETİMİ HİÇBİR ŞEY YAPMADI

Obama yönetimi Gülen'in iadesi konusunda hiçbir adım atmadı. İki ülke arasında suçluların iadesi anlaşması var. FETÖ sadece Türkiye'nin ulusal çıkarları için tehdit değildir bulunduğu her ülke için tehdittir. Amerika'ya dönecek olursak suçuların iadesi çerçevesinde FETÖ'nün Türkiye'ye iade edilmesi, ve tutuklanması konusunda başvuru da bulunduk. Bazı tedbirler mümkün. Bu konuda Sayın Trump ve Sayın Flinn çalışma başlatacak.

REFARANDUM TARİHİ

Ankara'da gündem şu an yoğun. Sayın Cumhurbaşkanı önümüzdeki birkaç günde imzayı atar ve referandum tarihi de netleir. En geç Cuma, Cumartesi günü imzalayabilir. O zaman da tarih belli olur. Şu anda masada 9 ya da 16 Nisan tarihleri var.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ

Yakın vadede yüzyüze görüşme için mutabakat var. PKK ile mücadele işbirliği imkanları artırılacak. Türkiye'nin Kürtlerle meselesi yok, mücadele terörle. Rakka ve El-Bab ile ilgili Trump yönetimine temennilerimizin yanında somut planlar da sunuyoruz. Ortaya koyduğumuz somut planlara Trump'ın bakışı genel anlamıyla olumlu. Detaylar uzmanlarca değerlendirilir. Yakın vadede Trump ile Cumhurbaşkanımız yüzyüze görüşme gerçekleştirecektir. Obama yönetiminden kalan iki tane sorunumuz var bizim. Biri PYD YPG diğeri de FETÖ meselesi. Zaten Trump bu konuda bilgilendirilmiş.