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İbrahim Kalın: Seçim ekonomisi söz konusu değildir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Mali disipline dayalı ekonomi politikaları aynen devam edecek. Seçim ekonomisi söz konusu değildir" dedi.

Özel Haber | 09.05.2018 - 13:28..
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İBRAHİM KALIN

Basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Biraz sonra külliyede ekonomi toplantısı yapılacak. 2017 yılında Türk ekonomisi çok güçlü bir performans sergiledi. İstihdam noktasında 1 yılda ulaşılan istihdam sayısı 1 milyon 357 bine ulaşmış durumdadır. Bu yıl itibariyle Turist sayısının 40 milyona ulaşması bekleniyor.

"SEÇİM EKONOMİSİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Dövizle ilgili küresel dalgalanmalarla ilgili olduğunu belirtmekte fayda var. Trump'ın kararının da etkisi var. Fakat bu noktada kısa ve net bir mesaj vermek gerekirse hükümetimiz ve cumhurbaşkanlığımızın ekonomi politikaları aynen devam edecek. Seçim ekonomisi söz konusu değildir.

"PROJELER DEVAM EDECEK"

Kanal İstanbul, 3. Havalimanı gibi projeler devam edecek. Bugün yapılacak toplantıda bu konular ele alınacak. 2018 ekonomisi açısından bir kayıp yok. Seçimlerin erkene alınmasının böyle bir faydası oldu.

"BOT HESAPLAR ÜZERİNDEN YAPILAN SALDIRILAR SONUÇ VERMEYECEKTİR"

Sosyal medya etkin bir iletişim aracı. Fakat sosyal medyayı kullanarak manipülasyonlara girişecek netice vermeyecek beyhude çabalar var. Çok tecrübe ettik, nihai kararını verecek olan milletimizdir. Sandığa gidildiğinde verilecek karar belli olacaktır. Bu bot hesaplar üzerinden yapılan saldırılar sonuç vermeyecektir. Gerçekler her şeyi ortaya çıkaracak. 24 Haziran'da milletimizin kararını göreceğiz. Şu kadar tweet atılmış gibi şeylerin çok bağlayıcılığı yok.

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