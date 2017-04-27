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İbrahim Kalın'dan Bir Mendil Aldım Dereden türküsü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Bir Mendil Aldım Dereden" isimli türküyü seslendirdi.

27.04.2017 - 22:55
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İbrahim Kalın'dan Bir Mendil Aldım Dereden türküsü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'ın son seslendirdiği "Bir Mendil Aldım Dereden" isimli türkünün  klibi de  çekildi.

İbrahim Kalın'ın sesinden: Bir mendil aldım dereden-VİDEO

TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

İbrahim Kalın'ın seslendirdiği  türkünün sözleri şu şekilde: "Bir mendil aldım dereden, yolum geçmez yar buradan, bin bir derdim var yaradan, güzel seni çok özledim, üç ay oldu yol gözlerim, hakikattir bu söylerim. Bahar çiçek açar dalda, ömür geçer hep bu yolda, benim gönlüm değil malda, güzel seni çok özledim, üç ay oldu yol gözlerim, hakikattir bu sözlerim. Selam gelir mektup ile, mektup değil bu bir sille, sever isen beni dinle, güzel seni çok özledim, üç ay oldu yol gözlerim, hakikattir bu sözlerim."

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