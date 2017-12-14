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İbrahim Kalın'dan Kudüs açıklaması

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul'daki Kudüs zirvesiyle ilgili "İİT'nin Kudüs kararının devamı gelecek" dedi.

Haber Merkezi | 14.12.2017 - 17:42..
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail başkenti olarak tanıması ve Filistinlilere karşı İsrail'in uyguladığı şiddete karşı İstabul'da İslam İşbirliği Teşkilatı Kudüs Zirvesi gerçekleştirildi.

"DOĞU KUDÜS, FİLİSTİN'İN BAŞKENTİDİR"

Kudüs Zirvesi bir araya gelen liderler "Doğu Kudüs Filistin'in başkentidir. ABD geri adım atmazsa tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır." kararını aldı.

FİLİSTİN'İN TANINMA SÜRECİ HIZ KAZANACAK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kudüs'le ilgili "Kudüs kararı sadece ABD'nin kararına misilleme olarak görülmemeli. Filistin Devleti'nin tanınması süreci hız kazanacak." dedi.

"GİRİŞİMLER BM NEZDİNDE DEVAM EDECEK"

İstanbul'da bir araya gelen Kudüs Zirvesiyle ilgili alınan kararların devamının geleceğini aktaran Kalın, "İİT'nin Kudüs kararının devamı gelecek. Filistin ile ilgili girişimler BM nezdinde sürecek." ifadelerini kullandı.

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