İbrahim Kalın'ın gündeme ilişkin açıklamaları

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

SANATÇILARIN SINIRDAKİ ASKERLERİ ZİYARETİ

"Anamuhalefet liderinin bu ziyaretten neden bu kadar rahatsız olduğunu anlamakta zorlanıyoruz. Sakil ifadeler kullanarak anamuhalefet lideri aslında kendini küçük düşürmektedir."





ZEYTİN DALI HAREKATI

"Bütün o bölge, buna Tel Rıfat da dahil, terör unsurlarından temizlenene kadar bu harekat devam edecektir.

Zaman zaman 'ekonomi koordinasyonunda birtakım görüş ayrılıkları olduğu' şeklinde spekülatif haberler çıkıyor. Bunlar gerçeği yansıtmıyor."

İNSANİ YARDIMLAR

"Suriye'de insani yardımların hızlı bir şekilde ulaştırılmasında rejim üzerindeki baskının artırılması gerekiyor. Çünkü gerek bu ateşkesin hayata geçirilmesi gerekse insani yardımların ulaştırılması konusunda en büyük engeli şu ana kadar rejim çıkarttı. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız, bu konuyu detaylı bir şekilde mevkidaşlarıyla görüştü.

Tel Rıfat konusunda Ruslar 'YPG/PYD unsurlarının neredeyse kalmadığını' söylüyor. Bunu kendi kaynaklarımızdan teyit edeceğiz."





ABD'NİN KARAR VERMESİ LAZIM

"Amerika'nın bir karar vermesi lazım, Suriye'de DEAŞ'la mücadele bitti mi, bitmedi mi? Yani 'bitti' diyorlar, 'bitmek üzere' diyorlar, 'bitime yaklaştık' diyorlar. Sonra 'yok hayır tehdit devam ediyor' diyorlar. Orada ciddi bir kafa karışıklığının olduğu anlaşılıyor. Başkalarının kafa karışıklığı ya da planları bir tarafa, bizim kafamız son derece net, bizim yaklaşımımız son derece açık."

KABİNE REVİZYONU VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ŞİMŞEK'İN İSTİFASI İDDİASI

"Şu anda öyle bir şey söz konusu değil."

PKK'NIN SİNCAR'DAN ÇEKİLMEYE BAŞLADIĞI İDDİASI

"Biz buna ihtiyatla yaklaşıyoruz. Çünkü bu örgütün, bu tür yalan taktikleri çok sık karşımıza çıkan bir durum. İsim değiştiriyorlar, mevzi değiştiriyorlar, mevki değiştiriyorlar ama gene oradaki mevcudiyetlerini devam ettirmeye çalışıyorlar."

AFRİN'DEKİ MEVCUDİYETİMİZ DEVAM EDECEK

"Afrin'deki mevcudiyetimiz şu anda devam edecek ki o sınır bölgesinde ve Afrin içinde güvenlik ve asayiş bütünüyle sağlanana kadar.

Sincar'daki PKK mevcudiyetini kabul etmemiz mümkün değil, zaten Irak makamları da bunun farkındalar ve onlar da kabul etmiyorlar."

IRAK TOPRAKLARINI TERÖR ÖRGÜTLERİNİN TÜRKİYE'YE KARŞI KULLANMASINA ARTIK SON VERİLMELİ

"Irak topraklarını terör örgütlerinin Türkiye'ye karşı kullanmasına artık son verilmesi gerekiyor. Bu konuda Irak makamları da bizimle anlayış birliği içerisindeler. Dolayısıyla Sincar olsun Kandil olsun veya başka yerlerde olsun PKK'ya karşı yapılacak bu tür askeri operasyonlar bizim için memnuniyet verici olacaktır."





HAKAN ATİLLA İÇİN ABD'DE İSTENEN CEZA

"Bu kararı şiddetle kınıyoruz ve reddediyoruz. Çok büyük bir haksızlık."