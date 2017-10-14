İbrahim Kutluay'dan Demet Şener'e yanıt

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ve eski model Demet Şener arasında süren boşanma davası bir türlü sonuçlanamadı.

Geçtiğimiz günlerde bir davette görüntülenen Şener'in, “Malum şahıs (İbrahim Kutluay) zorluk çıkarıyor. Normal bir tazminat talep ettim, onu bile kabul etmedi. Bizi zor durumda bırakıyor. Bu işi başka şekilde hallederdim, fakat hukuk yoluna başvurdum.” şeklinde yaptığı açıklamaya Kutluay cevap verdi.

Kutluay, avukatı aracılığıyla şu açıklamayı yaptı:

HUKUKİ ÖLÇÜTLERİN 20- 30 MİSLİ TAZMİNAT TALEBİ

"Müvekkilim hakkında, gazetelere bir kısım röportajlar veren Sn. Demet ŞENER, boşanma davasında, haberde yer aldığı şekliyle "Normal Bir Tazminat" değil, bunun çok çok üzerinde ve hatta Türk Hukuku'nun kabul ettiği ölçütlerin 20- 30 misli tutarında maddi manevi tazminat talep etmiştir. Boşanma davasının başlangıcındaki görüşmeler dışında, son 8 aylık süre içinde, taraflar arasında herhangi bir anlaşma girişimi gerçekleştirilmemiştir.

"KENDİSİNİ UNUTTURMAMAK İÇİN..."

Bunlarla birlikte, mahkemece hükmedilen her türlü mali yükümlülük Müvekkilce harfi harfine ve zamanında yerine getirilmiştir. Dolayısı ile anlatılanların tamamı, hakikatlerin tam tersidir. Bizlerin süreci uzatmak adına en küçük gayret ve girişimi olmadığı gibi yegane arzumuz davanın bir an önce sonuçlanması ve Sn. Demet ŞENER'in kendisini unutturmamak için "Basını", sebepsiz zenginleşme için de "Mahkemeyi" vasıta olarak kullanma çabasından vazgeçmesidir.

"ÇOCUKLARIN MENFAATİ..."

Müvekkilim Sn. İbrahim KUTLUAY'ın sürecindeki yegane önceliği çocukların menfaati olup; bu sebeple, kendisi tarafından, basında yer alan açıklamalara daha önce olduğu gibi bugünden sonrada cevap verilmeyecekir.

Kamuoyunun bilgi ve dikkatlerine sunarım.

Saygılarımla.

Av. Salim BAKİ"