taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.769
USD
3,7029
EURO
3,9535
ALTIN
149,11
PETR
54,6000

İbrahim Reisi Ruhani'ye rakip oldu

Eski İran Başsavcısı Reisi'nin 19 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağı açıklandı.

06.04.2017 - 14:28
  1. Haberler
  2. Dünya

İran resmi ajansı IRNA'nın haber ajansına göre; "İslam Devrimi Güçleri Halk Cephesi" (CEMNA) kongre üyesi Sulet Murtazavi, İbrahim Reisi'nin, Seçimleri Gözetleme Merkezi'ndeki görevinden istifasıyla cumhurbaşkanlığına aday adaylığının kesinleştiğini duyurdu.

Murtazavi, Reisi'nin, gelen yoğun taleplerden dolayı herkese teşekkür ederek aday olmayı kabul ettiğini açıkladı.

İRAN'DAKİ EN GÜÇLÜ VAKFIN BAŞKANI

Meşhed kentindeki İmam Rıza Külliyesi ve türbeye vakfedilen mal ve servetleri yöneten İran'daki en güçlü vakfın başkanlığını yapan İbrahim Reisi, muhafazakar kanadın etkin siyasi aktörlerinden biri olarak tanınıyor.

İbrahim Reisi Ruhani'ye rakip oldu

ÖLÜM KOMİTESİNDEYDİ

Gençlik yıllarında birçok kentte savcılık görevinde bulunan 56 yaşındaki Reisi, Humeyni'nin talimatıyla 1988 yılında hapisteki rejim muhaliflerinin idam kararını vermek üzere oluşturulan ve muhaliflerce “ölüm komitesi” olarak adlandırılan dört kişilik komitede de yer almıştı.

İran Genel Denetleme Kurumu Başkanlığı ve İran Yargı Organı Başkan Yardımcılığı da yapan Reisi, 2014-2016 yılları arasında İran Başsavcılığı görevini üstlenmişti.

EN İDDİALI ADAY

Reisi, reformcular tarafından desteklenen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye karşı en iddialı adaylar arasında gösteriliyor.

İbrahim Reisi Ruhani'ye rakip oldu

İran Seçim Komisyonu'nun açıklamasına göre, 19 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvuruları 11-15 Nisan arasında alınacak ve kesin aday isimleri 26 Nisan'da duyurulacak.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başbakan Yıldırım: Naber Bakan bey dedi

Başbakan Yıldırım: Naber Bakan bey dedi

86
Hollanda'da 'erkekler el ele' kampanyası

Hollanda'da 'erkekler el ele' kampanyası

140
Kılıçdaroğlu: Benim gibi tek adam olsunlar

Kılıçdaroğlu: Benim gibi tek adam olsunlar

304
İdlib'te eşini ve ikiz çocuklarını kaybeden babanın feryadı

İdlib'te eşini ve ikiz çocuklarını kaybeden babanın feryadı

164
Bitlis'te 20 terörist öldürüldü

Bitlis'te 20 terörist öldürüldü

242
Referandum Rehberi izleyiciyi ekrana kilitledi

Referandum Rehberi izleyiciyi ekrana kilitledi

57
Türk asıllı Alman vekil 'MİT elemanlarını kovun' dedi

Türk asıllı Alman vekil 'MİT elemanlarını kovun' dedi

216
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM