taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4614
Euro
6.1917
Altın
1209.65
Borsa
92839.21
Gram Altın
212.479

İbrahim Tatlıses 600 bin dolar zarara uğradığı uçak için ifade verdi

İbrahim Tatlıses, kendisine 600 bin dolar zararına uçak satan FETÖ’nün havacılık şirketi Tarkim’in sahibi Faruk Bayındır hakkında dava açtı.

Haber Merkezi | 11.11.2018 - 14:39..
  1. Haberler
  2. İç Haber
İbrahim Tatlıses 600 bin dolar zarara uğradığı uçak için ifade verdi

FETÖ havacılık şirketi Tarkim'in sahibi İbrahim Faruk Bayındır hakkında ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'e 600 bin dolar zararına uçak sattığı gerekçesiyle dava açıldı. Bayındır hakkında dolandırıcılık suçu kapsamında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İbrahim Tatlıses'in ifadeleri de yer aldı.

İbrahim Tatlıses 600 bin dolar zarara uğradığı uçak için ifade verdi

Tatlıses ifadesinde, Bayındır hakkında Fetullahçı Terör Örgütü üyeliği yönünden basına da yansıyan iddiaların bulunduğu ve şahsın şirketlerine kayyum atandığını belirtti.

"PİLOTUN YÖNLENDİRMESİNDEN DOLAYI ORADAN ALDIM"

Tatlıses, pilotunun yönlendirmesiyle özel jet almaya karar verdiğini, önceden şüpheli Faruk Bayındır'ın şirketinde eğitim aldığı için pilotun kendisini oraya yönlendirmesinden sonra uçağın özelliklerini ve fiyatını öğrendiğini kaydetti.

600 BİN DOLAR ZARARI VAR

Sonradan uçağı Almanya'ya kontrole gönderdiğini, burada hurda nitelikte olduğunu öğrendiğini belirten Tatlıses, sözleşmeyi yaparken Mega Trans Şirketi olarak anlaşmayı imzaladığını ve Bayındır'ın havacılık sektöründeki konumunu kullanarak kendisine 600 bin dolar zararına uçak sattığını söyledi.

İbrahim Tatlıses 600 bin dolar zarara uğradığı uçak için ifade verdi

Sabah'ın haberine göre iddianamede, 'dolandırıcılık' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından hakkında soruşturma açılan Bayındır hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dosyasında yakalama kararı çıkarıldığı, Bayındır'ın Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyasında dava açıldığı, dolandırıcılık suçu yönünden dosyanın tefrik edildiği, şüpheli hakkında birden fazla yakalama emrinin bulunduğu, ancak şahsın yakalanamadığı ve beyanının alınamadığı kaydedildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakan Kurum'dan vatandaşa: Yapmazsam görevi bırakırım

Bakan Kurum'dan vatandaşa: Yapmazsam görevi bırakırım

49
Şırnak’ta tören alanı ve askeri araziye 2 İHA düştü

Şırnak’ta tören alanı ve askeri araziye 2 İHA düştü

91
CHP'de Öztürk Yılmaz hakkında kesin ihraç talebi

CHP'de Öztürk Yılmaz hakkında kesin ihraç talebi

168
Başkan Erdoğan'a Fransa'da yoğun ilgi

Başkan Erdoğan'a Fransa'da yoğun ilgi

122
Hakkari'de şehit olan 7 askerimizin kimlik bilgileri

Hakkari'de şehit olan 7 askerimizin kimlik bilgileri

65
Suud Kralı Selman ile Abu Dabi emiri bir arada

Suud Kralı Selman ile Abu Dabi emiri bir arada

21
FETÖ'cüler dabreye karşı gelen askerleri gözaltına almış

FETÖ'cüler dabreye karşı gelen askerleri gözaltına almış

62
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM