İbrahim Tatlıses: Bende para bitmez

Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding yerli otomobil yapımı için kolları sıvadı.

5 firma yerli otomobilin hangi bölümünü yapacak

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Aziz Başkan'dan Aykut Kocaman'a Valbuena eleştirisi

Aziz Yıldırım ve yönetimi, Aykut Kocaman ile yaptığı toplantıda Valbuena dışında neden ikinci bir hücum planlarının olmadığını sordu.