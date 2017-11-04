Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, ani bir kararla İstanbul'dan ayrılarak İzmir'e yerleşti.
"PARA BİTMEZ, SADECE AZALIR"
Tatlıses hakkında maddi durumunun kötü olduğu iddiaları ortaya atıldı.
Magazin D'ye konuşan Tatlıses, "Bende para bitmez, sadece azalır" dedi.
ALBÜM HACİZE TAKILDI
Yıllardır fazlasıyla dost biriktirdiğini belirten ünlü sanatçı, yaşadığı bir haciz sıkıntısından dolayı albümünü çıkaramadığını söyledi.
İbrahim Tatlıses: Bende para bitmez VİDEO
BİR DAHA EVLENMEYECEK
Özel hayatını ilişkin de açıklamalarda bulunan İbrahim Tatlıses, bir daha evlenmek istemediğini sözlerine ekledi.
"Sesi bitti" eleştirilerine çok fazla sinirlenen İbrahim Tatlıses, yakında geri döneceğinin sinyalini verdi.