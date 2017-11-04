taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.293
USD
3,8881
EURO
4,5130
ALTIN
158,77
PETR
62,0700

İbrahim Tatlıses: Bende para bitmez

Maddi durumunun kötü olduğu iddialarına cevap veren ünlü sanatçı Tatlıses, kendisinde paranın bitmeyeceğini sadece azalacağını söyledi.

04.11.2017 - 10:45
  1. Haberler
  2. Magazin

tatlıses

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, ani bir kararla İstanbul'dan ayrılarak İzmir'e yerleşti.

"PARA BİTMEZ, SADECE AZALIR"

Tatlıses hakkında maddi durumunun kötü olduğu iddiaları ortaya atıldı.

Magazin D'ye konuşan Tatlıses, "Bende para bitmez, sadece azalır" dedi.

ALBÜM HACİZE TAKILDI

Yıllardır fazlasıyla dost biriktirdiğini belirten ünlü sanatçı, yaşadığı bir haciz sıkıntısından dolayı albümünü çıkaramadığını söyledi.

İbrahim Tatlıses: Bende para bitmez VİDEO

BİR DAHA EVLENMEYECEK

Özel hayatını ilişkin de açıklamalarda bulunan İbrahim Tatlıses, bir daha evlenmek istemediğini sözlerine ekledi.

"Sesi bitti" eleştirilerine çok fazla sinirlenen İbrahim Tatlıses, yakında geri döneceğinin sinyalini verdi.

İlginizi Çekebilir
Zehra Çilingiroğlu kaza yaptı
Annesinin aldığı lüks ciple taksiye arkadan çarpan Çilingiroğlu, taksi şoförü ile kısa süreli gerginlik yaşadı.
Ebru Şancı yine komşularına laf soktu
Ebru Şancı Öztürk'ün komşu gerginliği devam ediyor.
Neslihan Atagül: Bu sene dinleneceğim
Oyuncu Neslihan Atagül, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı.
Filiz Akın: İyileşmeme çok az kaldı
Daha önce nazofarenks kanserini yenen Filiz Akın, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabında açıklama yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gri listedeki kadın terörist yakalandı

Gri listedeki kadın terörist yakalandı

192
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri sözleşmeli subaylar imamı yakalandı

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri sözleşmeli subaylar imamı yakalandı

72
5 firma yerli otomobilin hangi bölümünü yapacak

5 firma yerli otomobilin hangi bölümünü yapacak

173
Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

242
Aziz Başkan'dan Aykut Kocaman'a Valbuena eleştirisi

Aziz Başkan'dan Aykut Kocaman'a Valbuena eleştirisi

33
Fransa'da OHAL'in bilançosu açıklandı

Fransa'da OHAL'in bilançosu açıklandı

16
İspanya Puigdemont için kırmızı bülten çıkarttı

İspanya Puigdemont için kırmızı bülten çıkarttı

54
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM