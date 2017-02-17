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İbrahim Tatlıses ile İdo arasında sahnede çakma atışması

İdo doğum gününü konser vererek kutlarken İbrahim Tatlıses onu sahnedeyken aradı ve "çakmamsın" diyerek oğluna takıldı.

17.02.2017 - 09:25
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ido tatlıses

İbrahim Tatlıses’in Derya Tuna’dan olan İdo doğum gününü Beyoğlu Opera Club’da konser vererek kutladı.

25 yaşına basan İdo’yu annesi Derya Tuna ile kardeşi Dilan Çıtak yalnız bırakmadı. İdo sahnedeyken cep telefonu çaldı, arayan İbrahim Tatlıses’ti. Baba-oğul arasında komik bir konuşma geçti.

İbrahim Tatlıses ile İdo arasında sahnede çakma atışması

"SEN BANA ÇAKMA MI DİYORSUN?"

Posta'dan Ali Keser'in haberine göre; İbrahim Tatlıses, “Benimle kendini bir mi tutuyorsun? Esas Tatlıses benim” dedi. İdo “Ben doğuştan Tatlıses’im. Sen sonradan oldun” karşılığını verdi. Bunun üzerine ‘İmparator’, “Şimdi bana ‘Çakma’ mı diyorsun? Asıl sen benim çakmamsın” diye konuştu. İdo noktayı şöyle koydu: “Aman babacığım sesinizi yükseltmeyin, kısılır sonra!”

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