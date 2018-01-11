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İbrahim Tatlıses: İstanbul'a küstüm

İzmir'de yaşamaya karar veren İbrahim Tatlıses, "Ben İzmir'i sevdim o da beni sevdi. Trilyon verseler İstanbul'a dönmem." dedi.

Haber Merkezi | 11.01.2018 - 18:27..
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Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, ani bir kararla İstanbul'dan ayrılarak İzmir'e yerleşti.

"BENİ KÜSTÜRDÜLER, BENİ VURDULAR"

SHOW TV'de yayınlanan Seda Sayan'la programına açıklamalarda bulunan Tatlıses artık İzmirli olduğunu belirterek "Ben İzmir'i sevdim o da beni sevdi. Trilyon verseler İstanbul'a dönmem. Küstüm araya, beni küstürdüler. Beni vurdular, beni vurana beddua etmedim. Demek ki yaradan bana böyle bir ceza verdi. İsyan da etmem şikayet de etmem." şeklinde konuştu.

"AYŞEGÜL YILDIZ'A EVLENME TEKLİFİM OLACAK"

'Allah'tan umudunu kesmedim' diyen ünlü türkücü, "Şarkı söylemeyi özlüyorum. Sesim paslanmış vaziyette... Şarkı söylemek için Allah'a dua ediyorum. Evlenmeyi düşünüyorum. Elif'in annesi (Ayşegül Yıldız) olabilir. Önemli tekliflerim olabilir. Aydemir Akbaş 4 kez boşanıp, 5 kez evlendi. Ayşegül Yıldız’a evlenme teklifim olacak. Ayşegül Yıldız'a aşık değilim ama evlenmek istiyorum. Kendisine bu teklifimi daha önce sunmadım. Televizyon ekranlarından ona teklif ediyorum." ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses: İstanbul'a küstüm

İbrahim Tatlıses 2011 yılında Ayşegül Yıldız'la evlenmiş, 2 yıl sonra da boşanmıştı.

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