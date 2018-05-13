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İbrahim Tatlıses Yaylalar şarkısına klip çekti

Afrin'deki askerlere moral vermek için gittiği Hatay’da 'Yaylalar' türküsünü seslendiren İbrahim Tatlıses, 7 yıl aradan sonra stüdyoya girdi.

İHA | 13.05.2018 - 20:33..
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Ünlü türkücü ve AK Parti İzmir milletvekilliği aday adayı olan İbrahim Tatlıses, Afrin’deki askerlere destek vermek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte gittiği Hatay’da ‘Yaylalar’ türküsünü seslendirmişti.

TATLISES'TEN YAYLALAR

Ünlü sanatçının Hatay Sınır Karakolu’nda söylediği türkü sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Bunun üzerine 7 yıl aradan sonra stüdyoya girerek ‘Yaylalar’ türküsünü okuyan Tatlıses, müzikseverlere büyük bir sürpriz yaptı.

ibrahim Tatlıses Yaylalar Türküsüne klip çekti VİDEO

İbrahim Tatlıses Yaylalar şarkısına klip çekti

KLİP DE ÇEKTİ

Poll Production by Polat Yağcı etiketi ile piyasaya çıkan Yaylalar’ın video klibi de izleyicilerle buluştu.

İbrahim Tatlıses’in stüdyoda duygu dolu anlar yaşadığı okuma görüntülerinin de yer aldığı klip tüm müzik kanalları ve Poll Production YouTube kanalında yayınlanmaya başladı.

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