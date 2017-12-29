İbrahim Tatlıses yılın fotoğrafı oylamasına katıldı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde işletmeciliğini yaptığı kebapçıda, oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyen Tatlıses, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden birer fotoğrafı oyladı.

HABER KATEGORİSİ

Tatlıses, "haber" kategorisinde, Alaa Mohammad'ın Suriye'de Esed rejiminin Doğu Guta bölgesine yaptığı saldırı sırasında çocuklarını bölgeden uzaklaştırmaya çalışanları fotoğrafladığı "Suriye'de çatışmasızlık bölgelerine saldırılar" başlıklı eserine oy verdi.

YAŞAM VE SPOR KATEGORİSİ

Yaşam kategorisinde Bruno Bierrenbach Feder'in Güney Sudan'daki bir kabilenin hikayesini anlatan "Mundari Kabilesi" isimli fotoğrafını oylayan Tatlıses, "spor" kategorisinde de Onur Çoban'ın "Etnospor Kültür Festivali" başlıklı fotoğrafını seçti.

Tatlıses, yakından takip ettiği AA'nın ülke genelindeki çoğu haberde imzasının bulunduğunu, ajansın son dönemde dünya genelinde de etkinliğini artırmasının sevindirici olduğunu aktardı.

"FOTOĞRAFTA ENSTANTANE ARANIR"

AA foto muhabirlerinin çektiği fotoğrafları büyük bir dikkatle incelediğini belirten Tatlıses, şöyle konuştu: "Sanatsal olarak çekilen fotoğrafları harika buldum. Çünkü fotoğrafta enstantane aranır, böyle olduğu için çok güzel fotoğraflar. Hepsini beğendim ama sadece 3 tanesine oy vermek durumunda kaldım. Özellikle spor kategorisinde oy kullandığım ata binen adam resmi beni çok etkiledi."