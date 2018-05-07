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İbrahim Tatlıses'i kızdıran İdo yorumu

İbrahim Tatlıses, İdo'ya gelen eleştirilere sert tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 07.05.2018 - 13:11..
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Ünlü şarkıcı, geçen günlerde bir gece kulübünde konser veren oğlu İdo'nun görüntüsünü "Yakıyorsun İdo'can" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Tatlıses, paylaşamına takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum gelirken bir kullanıcının mesajı İbrahim Tatlıses'i kızdırdı.

İbrahim Tatlıses'i kızdıran İdo yorumu

"ANLADIM SEN İDO'YU KISKANIYORSUN"

İbrahim Tatlıses'in gönderisinin altına bir takipçi, "Hiç ses yok ya bu çocukta. Önüne gelen müzik söylüyor. Sanatçılıkta değersiz oldu. Eski sanatçılar nere bunlar nere hey hey" mesajını bıraktı. İbrahim Tatlıses de "Madem ses yok neden kızlar çıldırıyor peki? Anlaşıldı sen İdo'yu kıskanıyorsun tamam senin derdin belli" cevabını vererek tepkisini gösterdi.

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