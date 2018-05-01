İbrahim Tatlıses'in 1 Mayıs paylaşımı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Türkiye'de de meydanlara akın eden işçiler, bayramın tadını çıkarmaya başladı.

1 Mayıs'ı kutlayanların arasına ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses de katıldı.

"HİKAYEMİN EN BAŞINDA BEN DE İŞÇİYDİM..."

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Tatlıses, "Hikayemin en başında ben de bir işçiydim, çalışmaktan vazgeçmedim. Emeğin ve alın terinin yerini hiçbir şey tutamaz. Bütün emekçilerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

İnşaatta çalışan İbrahim Tatlıses VİDEO