taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.283
USD
4,0944
EURO
4,9225
ALTIN
172,16
PETR
74,0100

İbrahim Tatlıses'in 1 Mayıs paylaşımı

İşçilik yaptığı dönemleri hatırlatan Tatlıses, işveren olduktan sonra da çalışmaktan vazgeçmediğini belirterek 1 Mayıs'ı kutladı.

Haber Merkezi | 01.05.2018 - 13:56..
  1. Haberler
  2. Gündem

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Türkiye'de de meydanlara akın eden işçiler, bayramın tadını çıkarmaya başladı.

1 Mayıs'ı kutlayanların arasına ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses de katıldı.

"HİKAYEMİN EN BAŞINDA BEN DE İŞÇİYDİM..."

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Tatlıses, "Hikayemin en başında ben de bir işçiydim, çalışmaktan vazgeçmedim. Emeğin ve alın terinin yerini hiçbir şey tutamaz. Bütün emekçilerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.İbrahim Tatlıses'in 1 Mayıs paylaşımı

İnşaatta çalışan İbrahim Tatlıses VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Fikirci Bey: SEÇİM HİÇ DE ERKEN DEĞİL
Yeni sistemimiz "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sitemi" bir an önce hayata geçirilmeli. İçerideki ve dışarıdaki hasımlarımızla mücadelenin yolu budur...
Maltepe'de 1 Mayıs kutlaması başladı: 3 gözaltı
Maltepe'de düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması için vatandaşlar, partiler ve sendikaların alana girişleri devam ediyor.
İzmir'de renkli 1 Mayıs görüntüleri
Şiddet barındıran protestoların geri planda kaldığı İzmir her bayram renkli.
Muharrem İnce'nin adaylık beklentisi sürüyor
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmayı bekleyen Muharrem İnce, doğum gününde adaylık hediyesi alabilir.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bülent Arınç Abdullah Gül'e sitem etti

Bülent Arınç Abdullah Gül'e sitem etti

103
Fikret Orman Şenol Güneş'le görüşecek

Fikret Orman Şenol Güneş'le görüşecek

88
Messi 1000. golünü attı

Messi 1000. golünü attı

42
Güney Kore lideri: Nobel Barış Ödülü Trump'a verilmeli

Güney Kore lideri: Nobel Barış Ödülü Trump'a verilmeli

92
AKM'deki yıkım çalışmaları sürüyor

AKM'deki yıkım çalışmaları sürüyor

41
Yurt dışındaki seçmen için oy verme tarihleri

Yurt dışındaki seçmen için oy verme tarihleri

42
1 Mayıs polis ve jandarmaya eziyet oluyor

1 Mayıs polis ve jandarmaya eziyet oluyor

155
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM