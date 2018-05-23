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İbrahim Tatlıses'in aday olmama nedeni sırayı beğenmemesi

AK Parti'den 4. kez aday aday olan İbrahim Tatlıses, 7. sıraya konulduğu için bunu reddetti ve aday olmadı.

İHA | 23.05.2018 - 18:04..
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24 Haziran’da Türkiye genel ve cumhurbaşkanlığı seçimine gidiyor. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses de, AK Parti İzmir’den aday adayı oldu.

7. SIRA OLUNCA ADAYLIKTEN ÇEKİLDİ

İzmir listesinde üst sıralarda yer alması beklenen ünlü türkücünün listede bulunmaması sürpriz olarak yorumlanırken, Tatlıses’e adaylık listesinde 7. sıranın verildiği ancak Tatlıses’in listenin alt sıralarında olması sebebiyle adaylık listesinden kendi isteğiyle çıktığı öğrenildi.

DAHA ÖNCE Ş.URFA'DAN ADAY ADAYI OLMUŞTU

Daha önce memleketi Şanlıurfa’dan üç kez adaylık başvurusu yapan Tatlıses, bu kez de şansını İzmir’den denemişti. Uzun süredir İzmir’de yaşayan Tatlıses cephesinde ise bu konu hakkında açıklama yapılmadı.

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