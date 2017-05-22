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İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'nın Atatürk sevgisi

İmparator İbrahim Tatlıses: Ay senin o ATATÜRK sevgine kurban olurum.

22.05.2017 - 10:39
  1. Haberler
  2. Magazin

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, küçük kızı Elif Ada'nın Atatürk için ağladığı videoyu sosyal medya hesabından yayınladı.

"ATATÜRK ÖLÜNCE KALKACAK MI?"

Eli Ada videoda; "Ölünce kalkacak mı? Atatürk hiç mi kalkmayacak. O zaman yatarken de ağlarım güzelim Atatürk için. Allah bence güzelim Atatürk'ü buraya getirir." diye hıçkırarak ağlıyor.

İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'nın Atatürk sevgisi

İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'nın Atatürk sevgisi İZLE

"SENİN ATATÜRK SEVGİNE KURBAN OLURUM"

Bu anları Instagram hesabından paylaşan Tatlıses, "Ay senin o ATATÜRK sevgine kurban olurum, ay senin o gözyaşlarına kurban olurum...

"ANNENE TEŞEKKÜR EDERİM"

Kendi güzel, kalbi temiz Elifim... Atatürk ve vatan aşkını sana aşılayan annene çok teşekkür ederim.."


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