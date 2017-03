İbrahim Tatlıses'ten FETÖ'cülere ağır sözler

FETÖ'nün kendisiyle uğraşmasının nedeninin himmet vermemesi olduğunu belirten Tatlıses, şunları söyledi:

"BU KAN EMİCİLER, HİLE HURDAYLA HER ŞEYİ YAPTI"

"Bu kan emiciler, hile hurda ile her şeyi yaptı. Beni vurdurdu, her şeyimi almaya kalktı. İzmir Folkart'ta oturduğum dairemi, Urfa'daki tarlamı ve hatta şirketten alıp anamın altına verdiğim arabayı bile haciz edip beni tamamen silmek için her şeyi yaptılar. Bunun nedeni FETÖ'ye himmet parası vermemem ve sayın Cumhurbaşkanımıza olan sevgi, saygı ve hayranlığım.

"ANNEME ŞİRKETİMDEN AIP VERDİĞİM ARACA KADAR HACİZ ETTİLER"

Bu acımasızlar yalan dolan ve sahte belgelerle her şeyi yaptılar. Anneme şirketimden alıp verdiğim araca kadar haciz ettiler. İlahi adalete güveniyorum ve gerçeklerin ortaya çıkacağına yüzde 100 eminim"