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İbrahim Tatlıses'ten erotik tweet'lerine ilişkin açıklama

Tweet hesabından cinsel içerikli tweet'ler atılan İbrahim Tatlıses, hesabının hacklendiğini söyledi.

03.04.2017 - 15:26
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  2. Magazin

İbrahim Tatlıses, Twitter hesabından atılan tweet'lerle ilgili açıklama yaptı.

HACKLENDİM

Tatlıses, hesabının hacklendiğini bunun genelde sanatçıların başına geldiğini söyledi.

İBRAHİM TATLISES OLARAK...

Instagram hesabından açıklama yapan İbrahim Tatlıses, şunları söyledi; "Geçen hafta Twitter hesabım hacklendi, haberim bile yok. Ekibim hesabı tekrar güvenli konuma getirdi. Bana öyle haber verdi. Genelde sanatçıların başına geldiği için üzerinde bile durmadık. Zaten ben Twitter hesabımı genellikler Instagram uzantılı kullanıyorum. İbrahim Tatlıses olarak hakkımda bel altı haberler yapılmasından çok rahatsız oldum, eminim sizler de bu haberi yapmayı kendinize yakıştırmamışsınızdır. Saygılarımla..."

İbrahim Tatlıses'ten erotik tweet'lerine ilişkin açıklama

SEX TWEET'LERİ

İbrahim Tatlıses'in resmi Twitter hesabından 27 Mart 2017 tarihinde 'sex’ ve ‘sex videoları’ yazılı iki tweet atılmıştı.

İbrahim Tatlıses'ten erotik tweet'lerine ilişkin açıklama

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