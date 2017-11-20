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İbrahim Tenekeci’nin gezi kitabı 'Geldik Sayılır' raflarda

İbrahim Tenekeci, daha önce yazdığı gezi yazılarını bir araya getirdiği 'Geldik Sayılır' adlı yeni kitabında okurlarını gezintiye çıkartıyor

20.11.2017 - 14:47
  1. Haberler
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İbrahim Tenekeci’nin gezi kitabı 'Geldik Sayılır' raflarda

Yeni Şafak Gazetesi yazarı, gazeteci-şair İbrahim Tenekeci’nin Geldik Sayılır kitabını bir çırpıda okudum. Eski bir yazı işçisidir Tenekeci. Onun yazma süreci geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Yazarlık hayatı boyunca çeşitli medya organlarında çalıştı. Kardelen, Dergâh, Kırklar, Derkenar, Merdiven, Endülüs, Edebi Pankart, Düş Çınarı, İkindi Yağmuru, Kaşgar, Edebiyat Ortamı, Ayraç ve Türk Edebiyatı dergilerinde şiir ve yazıları yayımlandı.

YILIN ŞAİRİ SEÇİLDİ

Tenekeci, kırktan fazla kitabın yayınlanmasına önayak oldu. Ünlü hikâyeci Mustafa Kutlu’nun başında bulunduğu Dergâh dergisinin yazı işleri mutfağında bulundu; aynı zamanda aylık olarak yayımlanan edebiyat ve fikriyat İtibar dergisinin genel yayın yönetmenliğini yapmaktadır. Tenekeci, Ağır Misafir adlı eseriyle, 2008 yılında, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından “Yılın Şairi” seçildi. Aynı yıl, “Yılın Yazarı” ödülünü de aldı. Tenekeci, Uçuş Denemeleri, Tüfeksiz Hareketler, Peltek Vaiz, Üç Köpük, Son Düzlük, Görmeden Ölmek, Üzgünlük, Öbür Divan, Giderken Söylenmiştir gibi kitaplara da imza attı.

İbrahim Tenekeci’nin gezi kitabı 'Geldik Sayılır' raflarda

AĞIZDA ERİYEN SÖZCÜKLER

İbrahim Tenekeci'nin yeni kitabı gezi yazılarından oluşuyor. Usta yazar, daha önce gazetedeki köşesinde okuyucularına bu gezilerden uzun uzun bahsetmişti. Bu sefer bütün yazılarını ‘Geldik Sayılır’ adlı kitapta toplayarak, köşe yazılarını okumayan okurlara kitabıyla bir şans daha sunuyor. İbrahim Tenekeci’yi okuduğunuzda sözcükler ağzınızda eriyor. Yutmak için zorlanmıyorsunuz bilakis, nehir gibi akıp gidiyor satırları.

İbrahim Tenekeci’nin gezi kitabı 'Geldik Sayılır' raflarda

HAYATA DAİR GEZİ YAZILARI

Tenekeci, kitabından dostlukları, arkadaşlıkları, aşkları, sevgileri, unutulmaya yüz tutmuş kültürleri nefis kalem darbeleriyle okurlara aktarıyor. Bir hatırlatma kitabıdır Geldik Sayılır. Hayata dair yan yana döşenen sözcükler, sizi kâh eğlendirecek, kâh hüzünlendirecektir. İbrahim Tenekeci’nin iyi bir gezgin olduğunu kitabını okumadan önce bilmiyordum doğrusu. Kitapta Tenekeci ve arkadaşlarının tehlikelerle başlayan ve bir o kadar da heyecanlı macera dolu yolculuklarına eşlik edeceksiniz.

Doğanın eşsiz güzelliklerini kitabından bütün çıplaklığıyla nefis tasvirlerle anlatan Tenekeci, kaleminin hakkını yine vermiş. Toplam elli güzel yazıdan oluşan kitap, edebiyatta hem deneme hem de gezi türünün iyi bir örneğini teşkil ediyor.

ESKİYE ÖZLEM VE KÜLTÜRÜMÜZ

İbrahim Tenekeci, Geldik Sayılır’da okurlarını geçmiş kültürlerin dehlizlerinde gezdiriyor. Kitapseverleri zaman tünelinin içine koyarak Türkiye coğrafyası üzerinde keşfe çıkartıyor. Hakiki ve bir o kadar da bizi düşünmeye, sorgulamaya iten satırları okuduğunuzda unutulmuş, kaybolmuş kadim kültürümüze ait ulvi değerlerin nasıl yozlaştığını göreceksiniz. Tenekeci, gezdiği, gördüğü yerlerde sıcak dostlukları sayfalarına taşırken bize de önemli uyarıda bulunuyor. Yazar, uyarısında kaybolmaya aday değerlerimize sıkı sıkı bağlı kalmamız gerektiğini haykırırken, bizi biz yapan tarih kültürümüzün köklerinden beslenen gelenek ve göreneklerimizi de okuyucularına hatırlatmayı görev olarak bilmiş.

İbrahim Tenekeci’nin gezi kitabı 'Geldik Sayılır' raflarda

“İNSAN YORGUNLUKTAN İBARETTİR”

İbrahim Tenekeci:

“Hayatın bir yolculuk olduğuna inanıyoruz. Gitmek için geldik. Bu yaşıma kadar gördüğüm güzellik ve inceliklerin bir kısmı bu kitapta bulunuyor. Geldik Sayılır, on beş yıl boyunca kaleme aldığım gezi ve dostluk yazılarından oluşuyor. Biraz da hatıralar, hevesler. Elbette gitmek istediğim halde gidemediğim yerler de var. Ahlat, Gelendost, Sultandağı gibi. Belki oraları da görme imkânım olur ve kitaptaki yerlerini alırlar. İnsan yorgunluktan ibarettir. Gelir, yorulur ve gider.”

Türk Edebiyatının usta kalemi İbrahim Tenekeci’nin kitabını bir solukta okuyacaksınız.

Kitabı satın almak için https://www.profilkitap.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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