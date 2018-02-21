İç Anadolu'yu güneye bağlayacak tünelin çalışmaları başladı

İç Anadolu’yu güneye bağlayan önemli geçiş noktalarından birisi olan Sertavul Geçidi'nin Karaman tarafında kalan kısmında araçlar için tünel ve viyadük çalışmaları başladı.

SIK SIK ULAŞIMA KAPANIYORDU

Bin 650 rakımlı Sertavul geçidi, her kış mevsiminde yaşanan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sık sık ulaşıma kapanıyordu. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı iken proje çalışmalarına başlanılan geçit, tamamlandığında yolun kış mevsiminde ulaşıma kapanma durumu ortadan kalmış olacak.

Karaman’ın Mersin İl sınırına son köyü olan Medreselik köyü yakınında tünel ve viyadük çalışmaları yüklenici firmanın şantiyesini aralık ayında bölgeye kurmasıyla başladı.

TÜNELİN UZUNLUĞU 3 BİN 300 METRE OLACAK

Tünel çalışmalarına Aralık ayından itibaren başladıklarını belirten Yüklenici Firma Etüt Proje Şefi Çağdaş Altınsoy, ”Hava şartları müsaade ettiğince çalışmalarımızı ara vermeden devam edeceğiz. Sertavul geçidi iki tüpten oluşuyor. Her iki tüpün uzunluğu da 3 bin 300 metre olacak. Viyadükle birlikte yolun uzunluğu ise yaklaşık 10 kilometre olacak.” dedi.

Altınsoy, tünel inşaatında şu an 120 işçinin çalıştığını, bu sayının ise ileriki aylarda 300’e çıkacağını belirterek, tünel inşaatını en kısa sürede ve sorunsuz bir şekilde bitirmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.