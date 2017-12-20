Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan bekâr F.A., 4 yıl önce sosyal medya hesabı aracılığıyla Gaziantep'te yaşayan evli E.D.adlı kadınla tanıştı. F.A., kadınla 1 yıl boyunca farklı dönemlerde birlikte oldu. Daha sonra ayrılan F.A. ve E.D., 3 yıl sonra sosyal medya üzerinden tekrar yazışmaya başladı.

İÇ ÇAMAŞIRI GİYDİRİP FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİLER

E.D.'nin daveti üzerine Gaziantep'e giden F.A., verilen adrese gittiğinde, kadının eşi ve yanındaki 2 kişi tarafından silah zoruyla otomobile bindirilerek ıssız bir yere götürüldü. Burada F.A. iddiaya göre, kadının eşi B.D.'nin tecavüzüne uğradı.

Ardından F.A.'ya kadın iç çamaşırı giydiren B.D. ile arkadaşları, gencin fotoğraflarını çekip, parasını ve cep telefonunu gasbetti.

İç çamaşırı giydirilip sevgilisinin kocasının tecavüzüne uğradı VİDEO

TEHDİTLE GASP ETTİLER

F.A., başından geçenleri şöyle anlattı:

"Gaziantep'te yaşayan evli bir kadınla kendi isteğiyle görüşmeye başladım. Bir yıl sonra ayrıldım ve bir daha hiç görüşmedim. Yaklaşık 3 yıl ayrı kaldık ama sonra tekrar sosyal medyadan görüşmeye başladık. Bu kez benimle görüşmek için Gaziantep'e çağırdı, oraya gittim. Bir adres verdi. Gittiğim de bu kez başka yerde beklediğini söyledi. Söylediği yere gittim. Yanıma geldi, kendisini takip etmemi istedi. Ben de onu takip ettim. Beni çıkmaz bir sokağa götürdü. O sokağa girer girmez elinde şiş, bıçak ve silah olan 2 kişi koluma girdi, zorla araca bindirdiler. E.D. de araca bindi. Beni ıssız bir yere götürdüler. Orada bana kadının eşi zorla tecavüz etti. Bunları yaparken de diğer arkadaşları telefonla görüntümü çekti. Daha sonra bana kadın kıyafeti giydirerek fotoğraflarımı çekip, kendi sosyal medya hesabımdan arkadaşıma gönderdiler. Beni rezil etmekle tehdit ederek üzerimdeki paramı ve cep telefonu zorla aldılar."

BAŞSAVCILIĞA ŞİKAYETTE BULUNDU

Olayın ardından İskenderun'a döndüğünü belirten F.A., kimsenin yüzüne bakamadığını söyledi. Başına gelen olayı ablasına ve 2 arkadaşına anlattığını söyleyen F.A., Gaziantep'te yaşayan E.D., eşi B.D. ve adını bilmediği arkadaşlarının cezalandırılmasını istediğini belirterek, Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyet dilekçesi verdi.