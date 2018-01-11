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İç çamaşırının özel cebinden uyuşturucu çıktı

Adana'da polisin şüphelenip durdurduğu otomobilin sürücüsünün 'Baron' yazan iç çamaşırının gizli bölmesinden 50 gram eroin, 20 gram kokain ve 5 gram taş kokain ele geçirildi.

İHA | 11.01.2018 - 10:08..
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Adana'da, polis 7 gün 24 saat esasına göre şok uygulamalar yapmaya başladı. Hiç kimsenin beklemediği anda ve yerde uygulama yapan polis özellikle "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına aman vermiyor.

ARAÇ DURDURULDU

Polis yine yaptığı bu şok uygulamalarının birinde bir otomobil sürücüsünü şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Polis sürücünün hareketlerinden şüphelenerek bu kez de sürücü A.K.'nın detaylı üst aramasını yapmaya başladı.

İÇ ÇAMAŞIRINA ÖZEL CEP YAPTIRMIŞ

Polis A.K:'nın uyuşturucuyu iç çamaşırına saklayabileceğinden şüphelendi. Polis, A.K.'yı şoför koltuğundan kaldırmadan kemerini açarak iç çamaşırında arama yapmaya başladı.

İç çamaşırının özel cebinden uyuşturucu çıktı

Polis, 'Baron' yazan iç çamaşırının iç tarafını açtığında özel bir cep yapıldığını fark etti.

Polis bu cebi kontrol ettiğinde poşet içinde 50 gram eroin, 20 gram kokain ve alüminyum folyo içinde 5 gram taş kokain buldu.

İç çamaşırının özel cebinden uyuşturucu çıktı

A.K. satıcı değil kullanıcı olduğunu söyleyerek kendini savundu. A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İç çamaşırının özel cebinden uyuşturucu çıktı

İç çamaşırının özel cebinden uyuşturucu çıktı

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