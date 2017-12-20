İç çamaşırlarında uyuşturucu taşıyan 2 yolcuya gözaltı

Esenyurt Belediye Başkanı belli oldu

Şenol Güneş'in kadroda düşünmediği Boyko, Aras, Veli ve Mustafa'nın takımdan ayrılmak istemediği öğrenildi.

Gaziantep'te düğün masrafları için bankadan 42 bin lira kredi çeken Ahmet Aksoy, hırsızlara parasını kaptırdı.

Düğün için bankadan çektiği 42 bin lirasını çaldılar

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Güvenlikte drone savar dönemi

Başbakan'ın korumalarının da kullandığı 'drone savar'lar artık güvenlik güçleri için büyük önem arz ediyor.