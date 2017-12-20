İç çamaşırlarında uyuşturucu taşıyan 2 yolcuya gözaltı

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Siverek- Diyarbakır Karayolu'nda oluşturulan uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüsteki yolcuların kimliklerini kontrol eden ekipler, durumundan şüphelendikleri 2 yolcuyu araçtan indirdi.
İÇ ÇAMAŞIRINDAN METAMFETAMİN ÇIKTI
Şüphelilerin üst aramasını yapan ekipler, her iki yolcunun iç çamaşırlarına gizledikleri paketlerde toplam 712 gram sentetik uyuşturucu metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan polis, şüphelileri gözaltına aldı.