Son zamanlarda kendini iç mimar olarak tanıtan elektrikçi Erkan Güney, insanların güvenini kazanıp onları dolandırıyor.

Erkan Güney aslında bir elektrikçi ama çevreye kendisini "İç Mimar" olarak tanıtıyor. Tuzağına düşürdüklerini ise iki kere dolandırdığı bir sistemle çalışıyor. Tabii ki çalıştırdığı işçiler de, malzeme aldığı işyerleri de Erzurum'lu dolandırıcı Erkan Güney'in kurbanları olmaktan kurtulamıyor. Savcılıklara hakkında yapılmış yüzlerce şikayet başvurusu ve hakkında arama kararı var ancak "elektrikçi" Erkan Güney İstanbul'da 'İç Mimar' olarak insanları ve piyasayı dolandırmaya devam ediyor.

DOLANDIRMANIN İLK AŞAMASI

Kendisini iç mimar olarak tanıtarak sizinle irtibata geçiyor ya da çevrenin yönlendirmesiyle siz aslında elektrikçi olan Erkan Güney'i buluyorsunuz... Sahte kataloglarla sizi kandıran Güney, işi aldıktan sonra işe başlamak için ön ödeme olarak yapacağı işin bedelinin büyük bir kısmını çek ya da nakit olarak alıyor... Genellikle de çek olarak almayı tercih ediyor...

İKİNCİ AŞAMA

Sahte iç mimar işe başlıyor... İşi belli bir aşamaya kadar getirdikten sonra çeki aldığı müşterisine "çeki kaybettim, mahkemeye başvurdum, iptal ettireceğim ama zaman alacak..." bilgisi verip güven kazanıyor. Ardından da işi devam ettirebilmek adına aynı iş için ikinci kez çek alıyor...

ORTADAN KAYBOLUYOR

İşi bitirip bitirmemesine bakmadan kaybettiğini iddia edeceği ilk çekin ödeme günü yaklaşırken sahte iç mimar Erkan Güney ortadan kayboluyor... Sahte iç mimar Erkan Güney'e kimse ulaşamaz hale geliyor...

DOLANDIRICININ ALACAKLILARI KAPINIZA GELİYOR

Hem işi yarım kalan hem de Erkan Güney'in kaybolduğunu iddia ettiği çekin tahsil edildiğini gören iş sahipleri için bu sefer yeni bir sıkıntı başlıyor. Bir yandan Erkan Güney'in bırakıp kaçtığı işçiler, bir yandan da malzeme aldığı firmalar işin sahibi vatandaşın kapısını aşındırmaya başlıyor ve Erkan Güney'den olan alacaklarını istiyorlar...

Sahte iç mimar Erkan Güney, kaybettiğini iddia ettiği çeki tahsil edip yerken, ikinci çeki de başka yerlere ciro etmiş ve karşılığında mal ya da hizmet almış oluyor... Erkan Güney'e iş yaptıranlar da aynı işe iki kez para ödemiş ve işleri yarım kalmış oluyor... İşçilere ve malzeme tedarikçilerine ödenen para da cabası...

HER YERDE ARANIYOR

Sahte İç Mimar elektrikçi Erkan Güney hakkında savcılıklara yapılmış yüzden fazla şikayet başvurusu olduğu, savcılıkların da Güney hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla onlarca soruşturma açıp yakalama kararı çıkarttıkları öğrenildi....

Hakkında onlarca 'nitelikli dolandırıcılık' soruşturması süren sahte iç mimar Erkan Güney, polis tarafından her yerde aranıyor...