taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.655
USD
3,5521
EURO
3,8707
ALTIN
144,85
PETR
51,8300

İç organlarının yerinin ters olduğunu 63 yaşında öğrendi

63 yaşındaki kadın, karın ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede yapılan tetkikler sonucunda iç organlarının ters tarafta olduğunu öğrendi.

29.04.2017 - 16:15
  1. Haberler
  2. Yaşam

Hastanenin genel cerrahi uzmanı operatör doktor Tahir Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tomografide 63 yaşındaki Hatice Dönmez adlı hastanın karın boşluğunda bulunan organların normal yerlerinde olmadığını gördüğünü söyledi.

İç organlarının yerinin ters olduğunu 63 yaşında öğrendi

Tıp literatüründe çok fazla gözükmeyen bir olayla karşılaştıklarını belirten Atun, şöyle konuştu:

"Bu 'Situs inversus' vücut organlarının ayna hayali şeklinde birbirleriyle yer değiştirmesi hadisesi. Çok nadir görülüyor, yaklaşık 10 binde bir ya da 20 binde bir oranında görülebiliyor. Bizim hastamız da 63 yaşındaydı ve bu yaşına kadar herhangi bir problem yaşamamış. Bir sağlık taraması sırasında safra kesesinde taş bulunmuş ve üroloji tarafından bize yönlendirilmiş bir hastaydı. Biz yapmış olduğumuz tetkiklerimizde organlarının yerinde olmadığını birbirleri ile yer değiştirdiğini saptadık. Bunu çok nadir gördüğümüz için hem hasta ile hem de hasta yakını ile paylaştık. Hastamızı hazırlayarak safra kesesi ameliyatına aldık."

Altun, kalp başta olmak üzere karaciğer, safra kesesi, dalak ve mide gibi tüm organlarında yer değiştirme vakalarının zaman zaman görülebildiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu olay özelikle daha anne karnındayken organların taslakları şekillenirken bizim hücrelerimizin üzerinde 'silia' dediğimiz titrek tüyler vardır. Bu titrek tüyler muazzam bir şekilde bir hedefe doğru göç ederler. Bu hedefe doğru muazzam gidiş sırasında bu tüyler zaman zaman çalışmayabilir veya az olabilir. Dolayısıyla organlar gitmesi gereken yere gitmezler. Bizim hastamızda göğüs boşluğundaki organlar tamamen normal. Ancak karın boşluğu içerisindeki organlar birbirleri ile yer değiştirmiş durumda. Dolayısıyla biraz daha nadir görülebilen bir durum bu. Hastamızın bugüne kadar herhangi bir sıkıntısının olmaması bir başka güzellik."

İç organlarının yerinin ters olduğunu 63 yaşında öğrendi

63 YAŞINA KADAR FARKEDİLMEMİŞ

Dönmez ise ağrı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu kaydederek, "Doktorum bana 'Şimdiye kadar sen hastaneye gitmedin mi?' dedi. Ben de gittiğimi söyledim. 'Senin organlarında değişiklik var. Sol taraftaki organların sağ tarafta, sağ taraftaki organların sol tarafta' dedi. Ben öyle deyince heyecanlandım, korktum." ifadesini kullandı.

Bolu olmak üzere İstanbul ve Ankara'da da birçok kez doktora gittiğini aktaran Dönmez, bugüne kadar kimsenin kendisine böyle bir şey söylemediğini sözlerine ekledi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PYD'li teröristler ABD bayrağı altında nöbet tutuyor

PYD'li teröristler ABD bayrağı altında nöbet tutuyor

124
Kanada Volkswagen’e 2.1 milyar dolar ceza kesti

Kanada Volkswagen’e 2.1 milyar dolar ceza kesti

181
Kılıçdaroğlu'na kahkaha attıran fotoğraf

Kılıçdaroğlu'na kahkaha attıran fotoğraf

32
Yıldız avcısı New York'ta satıldı

Yıldız avcısı New York'ta satıldı

31
Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

183
Tarkan'ın bıraktığı bahşiş dudak uçuklattı

Tarkan'ın bıraktığı bahşiş dudak uçuklattı

40
Adil Öksüz'ün ByLock kullanan yengesi itirafçı oldu

Adil Öksüz'ün ByLock kullanan yengesi itirafçı oldu

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM