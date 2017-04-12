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İçerde dizi setinde gerginlik

İçerde dizisinin önceki gün Maçka Parkı'nda yapılan çekimlerinde gergin anlar yaşandı.

12.04.2017 - 09:26
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7'den 70'e her kesimin vakit geçirdiği Maçka Parkı'nda senaryo icabı silahlar patlayınca bir anda kendilerini ve çocuklarını silah seslerinin arasında bulan anne ve babalar isyan etti.

İçerde dizi setinde gerginlik

"BURADA ÇOCUKLARIMIZ VAR, PARKTA SİLAH MI PATLATILIR"

Çağatay Ulusoy'un rol gereği eline silah alıp sağa sola ateş ettiği çekimlerde vatandaşlar araya girdi. "Burada çocuklarımız var, parkta silah mı patlatılır, sizi içeri attıralım da görün" diye bağıran bir vatandaş ve ona destek veren beraberindekiler, setin iptal olmasına neden oldu.

İçerde dizi setinde gerginlik

"İZİNLERİ VAR"

Olay yerine gelen polislerin 'İzinleri var' açıklamasını duyan vatandaşlar iyice gerildi.

İçerde dizi setinde gerginlik

ROLÜ GEREĞİ ELİNDE SİLAH OLAN ÇAĞATAY ULUSOY ETRAFA ATEŞ AÇTI

Rolü gereği elindeki kuru sıkı silahla etrafa ateş açıp dizideki kız arkadaşını vuran kişiye küfür eden Çağatay Ulusoy, çekimleri güçlükle tamamlayabildi.

İçerde dizi setinde gerginlik

YENİ BÖLÜM ÇEKİMLERİ İPUCU VERDİ

Gerginlik sırasında objektiflere yansıyan kareler ise yeni bölümde yaşanacaklara ilişkin ipuçları verdi. İçerde'nin pazartesi yayınlanan son bölümünün final sahnesinde öldüğünü sandığı Coşkun’la yüzleşen Melek, Sarp ve Mert’in kardeş olduğunu öğrenmişti.

İçerde dizi setinde gerginlik

Dizinin önümüzdeki hafta ekrana gelecek bölümünde, ‘Melek, bu gerçeği iki kardeşle paylaşacak mı?’ sorusunun cevabı merakla beklenirken 30. yeni bölüm fragmanı yayınlanmıştı. Yeni bölümden ekrana gelen sahnede Sarp'ın, polis kimliğini tehlikeye atarak Celal’in evine gidip Melek’le konuşacağı ekranlara gelmişti.

İçerde dizi setinde gerginlik

YENİ BÖLÜMDE MELEK VURULUYOR, MERT İLE SARP BAŞINDA

Dün Maçka Parkı'nda çekimleri yapılan İçerde'de Melek'in biri tarafından vurulduğu, o sırada Sarp ve Mert'in ise orada olduğu ortaya çıktı.

İçerde dizi setinde gerginlik

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