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İçerde veda ediyor

“İçerde”nin final bölümü için Lütfi Kırdar’da özel bir davet verilecek.

09.06.2017 - 07:13
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İçerde dizisinde final için geri sayım başladı. Başrolü Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut İynemli’nin paylaştığı dizi, 19 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanacak final bölümüyle ekrana veda edecek.

İZLEYİCİ DE DAVETLİ

“İçerde” ekibi, bu unutulmaz vedaya izleyicileri de davet ediyor. Ocak ayından bu yana sürdürülen “Minik Kalpler İçerde” adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında “İçerde”nin final bölümü için Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda özel bir davet verilecek. Final heyecanını izleyiciler ve tüm “İçerde” ekibi birlikte yaşayacak.

BİLETLER SATIŞTA

Sürprizlerle dolu gecenin bilet satışından elde edilecek gelir, Tekirdağ’da yaptırılacak olan Mika-Der ve İçerde Rehabilitasyon Spor Merkezi’ne bağışlanacak. Bu çok özel gecenin biletleri, Biletix’ten satışa sunuldu.

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