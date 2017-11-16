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İçi de dışı da kırmızı elmayı tescillemek istiyorlar

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası, Posof İlçesi'nde yetişen içi- dışı kırmızı olan elmaya coğrafi işaret belgesi almak için başvuru yaptı.

16.11.2017 - 09:45
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Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, Ardahan bölgesinde yetiştirilen 26 farklı elma çeşidinden biri olan 'İçi kırmızı elma'yı tescillemek istediklerini açıkladı.

İçi de dışı da kırmızı elmayı tescillemek istiyorlar

Demirci, "Bu elma, şeker hastalığının yanı sıra, öksürük ve bronşit için iyi geliyor. İçi kırmızı elma çeşidinin üretimi geliştirmek ve dış pazara sunmak için coğrafi işaret tescili almak üzere çalışmalara başladık. Bu kapsamda marka patent ve danışmanlık hizmeti veren Figen Konak, Marka Patent ve Danışmanlık şirketi ile protokol imzaladık ve içi kırmızı elmanın coğrafi işaret tescili için çalışmalarımız başlanmıştır. Coğrafi işaret tescil çalışmalarımız Posof kırmızı elması ile sınırlı kalmayacak. Ardahan'a özgü yerel ürünlerin coğrafi işareti tescil ettirmek üzere çalışmalar devam edecek." diye konuştu.

İçi de dışı da kırmızı elmayı tescillemek istiyorlar

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Türkiye'de sadece Posof İlçe merkezi, Türkgözü, Armutveren, Kumlukoz köylerinde yetişen ve ilgisizlik nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan içi de dışı gibi kırmızı elma için bir çok alanda çalışma başlatıldı. Posof Belediyesi kırmızı elma türünün varlığını sürdürebilmesi için elma fidan üretim çalışmaları başlattı.

Posof Belediye Başkanı Ak Partili Cahit Ulgar, şöyle konuştu: "Türkiye'de sadece ilçemizde yetişen içi- dışı kırmızı elmanın neslini devam ettirmek adına Ardahan Üniversitesi ile ortak bir proje çalışması yürütüyoruz. Belediyemize ait Yurtbekler Köyündeki  50 dönümlük araziyi üniversitenin bahçe bitkileri bölümü için tahsis ettik. Bu türünde burada üretilmesi ve bilimsel olarak geliştirilmesi için ortak bir proje yürütüyoruz."

İçi de dışı da kırmızı elmayı tescillemek istiyorlar

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