'İçimden geldi' diyen Ebru Gündeş şarkı paylaştı

Ebru Gündeş, Instagram hesabından paylaştığı şarkıyla dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

"İÇİMİZDEN GELDİ"

Gündeş, Niran Ünsal'a ait olan 'Nasip değilmiş' şarkısını 'İçimizden geldi' diyerek Instagram hesabından paylaştı. Ebru Gündeş'in bu paylaşımı yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

Ebru Gündeş'ten Nasip Değilmiş şarkısı VİDEO

ŞARKININ SÖZLERİ

Gündeş'in söylediği şarkının sözleri ise şu şekilde:

Yangın her aşkın yolu

Sevdim gördüm

Gözlerin karanlık kuyu

Düştüm,öldüm



Ah gönlün şimdi başka yare mesken

Ah el çekmiyor kara sevda benden

Sen hangi elde sevda olup açtın

Ben karlı dağlar misali yalnızım



Yok bir sitemim hayatta her şey kısmet

Soldu gençliğim ömrümü aşkla ziyan ettim

Ağla gönlüm nasip değilmiş vuslat

Rahat uyu yar sana hakkımı helal ettim....