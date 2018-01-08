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'İçimden geldi' diyen Ebru Gündeş şarkı paylaştı

Eşi Reza Zarrab ABD'de tutuklu olan Ebru Gündeş, Instagram hesabından "içimizden geldi" diyerek Niran Ünsal'ın Nasip Değilmiş şarkısını söyleyerek paylaştı.

Haber Merkezi | 08.01.2018 - 19:26..
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'İçimden geldi' diyen Ebru Gündeş şarkı paylaştı

Ebru Gündeş, Instagram hesabından paylaştığı şarkıyla dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

"İÇİMİZDEN GELDİ"

Gündeş, Niran Ünsal'a ait olan 'Nasip değilmiş' şarkısını 'İçimizden geldi' diyerek Instagram hesabından paylaştı. Ebru Gündeş'in bu paylaşımı yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

Ebru Gündeş'ten Nasip Değilmiş şarkısı VİDEO

ŞARKININ SÖZLERİ

Gündeş'in söylediği şarkının sözleri ise şu şekilde:

Yangın her aşkın yolu
Sevdim gördüm
Gözlerin karanlık kuyu
Düştüm,öldüm

Ah gönlün şimdi başka yare mesken
Ah el çekmiyor kara sevda benden
Sen hangi elde sevda olup açtın
Ben karlı dağlar misali yalnızım

Yok bir sitemim hayatta her şey kısmet
Soldu gençliğim ömrümü aşkla ziyan ettim
Ağla gönlüm nasip değilmiş vuslat
Rahat uyu yar sana hakkımı helal ettim....

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