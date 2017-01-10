Hamit El Sabah ve Cevat Kelle - Olacak O Kadar

1 İçinden otomobil geçen ağaç yıkıldı ABD, Kaliforniya'da 'Tünel Ağacı' olarak bilinen ve içinden bir otomobilin geçebileceği kadar dev bir oyuğa sahip olan ağaç yıkıldı.

2 Antalya'da eve yıldırım düştü Antalya'da yıldırım düşen bir evde büyük hasar oluştu. O sırada evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

3 İzmir'de eğitime kar engeli İzmir'de etkisini gösteren yoğun kar yağışı sonucu İzmir il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

4 Gaziantep'te 2. terörist yakalandı Gaziantep'te emniyet binasına saldırı girişiminde bulunduktan sonra kaçan teröristin sağ olarak yakalandığı bildirildi.

5 Fatma Kaplan: Üç erkek bir kabine neden girdi CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan AK Partili 3 vekile dün Meclis'te aynı kabinde ne yaptığını belaltı bir fıkrayla sordu.

6 2 darbeci asker hakkındaki karar 23 Ocak’ta açıklanacak Darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan darbeci askerler, bugün bir kez daha hakim karşısına çıkarıldı.