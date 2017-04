İçişleri 4 yabancı vakfın faaliyetlerine son verdi

Türkiye'deki yabancı sivil toplum kuruluşlarını (vakıf) markaja alan İçişleri Bakanlığı 2017 ocak ve şubat aylarında üç yabancı vakfın sona eren izin sürelerini yenilemedi; bir vakfın faaliyet lisansını da iptal etti.

MİLLİ GÜVENLİK NEDENİYLE İZNİ İPTAL EDİLDİ

Faaliyetlerine son verilen vakıflar arasında ABD merkezli Mercy Corps da var. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın, bu kuruluşa yeniden izin verilmesi için Türk hükümeti nezdinde lobi çalışması yürüttüğü öğrenildi. Konuyla ilgili bilgi veren bir yetkili, Mercy Corps'un çalışma izninin ‘milli güvenlik' gerekçesiyle iptal edildiğini, diğer üç kuruluşun izinlerinin de yenilenmediğini belirtti.

İzni iptal edilen vakıflarla ilgili ‘illegal olarak Türk dernekleri, izinli — izinsiz yabancı sivil toplum kuruluşları ve şahıslarla işbirliği yaparak faaliyetlerine devam ettiği' yönünde bilgi aldıklarını belirten yetkili, bu konuda da çalışma yaptıklarını kaydetti.

FAALİYETLERİ SONLANDIRILAN KURULUŞLAR

Mercy Corps Türkiye Temsilciliği: Türkiye genelinde temsilcilik açma izni 20.02.2017'de iptal edildi.

İtalya merkezli Coordınatıon of the Organızatıons for Voluntary Servıce (COSV): İstanbul, Gaziantep, Kilis, Hatay'da faaliyette bulunma izni 15.01.2017'de sona erdi ve yenilenmedi.

İngiltere merkezli Internatıonal NGO Safety Organısatıon (INSO): Gaziantep'te faaliyette bulunma izni 15.01.2017'de sona erdi ve yenilenmedi.

ABD merkezli Busıness Software Allıance Incorporatıon (BSA): Türkiye genelinde doğrudan faaliyette bulunma izni 03.02.2017'de sona erdi ve yenilenmedi.

Amerika Türk Koalisyonu (Turkish Coalition of America) Türkiye Temsilciliği'nin de temsilcilik açma izninin, 01.02.2017'de kendi talepleriyle sona erdiği belirtiliyor.