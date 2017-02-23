İçişleri Bakanı Soylu Erzurum'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzurum'da düzenlenen ve 8 ili kapsayan "Halk Oylaması Bölge Güvenlik Toplantısı"na katıldı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Tuğamiral Bülent Olcay ile özel uçakla Erzurum'a gelen Soylu'yu, havalimanında Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve il protokolü karşıladı.

REFERANDUMDAKİ GÜVENLİK GÖRÜŞÜLÜYOR

Soylu daha sonra beraberindekilerle kentteki bir otelde düzenlenen ve 8 ili kapsayan "Halk Oylaması Bölge Güvenlik Toplantısı"na geçti.

Kars, Ağrı, Iğdır, Artvin, Ardahan, Erzincan, Erzurum, Bayburt valileri, il emniyet müdürleriyle il jandarma komutanlarının da hazır bulunduğu toplantıda, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandumdaki güvenlik konuları görüşülüyor.

Gazetecilerin toplantı öncesinde görüntü almalarına izin verilen buluşma, basına kapalı devam etti.