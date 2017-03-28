İçişleri Bakanı Soylu Mersin'de konuştu

Soylu, Mersin'in Silifke ilçesinde muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, terörle mücadelenin sürdüğünü söyledi.

"23 YILDIR GİRİLMEYEN YERLERE GİRİYORUZ"

Soylu, Lice'de 7 bin kişiyle operasyon gerçekleştirdiklerini aktardı. Komutan, polis, korucu, jandarma, asker hep beraber masanın başına oturup "Ne yapalım" diye düşündüklerini aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"22 yıldır, 23 yıldır girilmeyen yerlere tek tek giriyoruz. Terörün tam belini kırmak üzereyiz. Hem içeriden hem dışarıdan her noktadan. Bunu hep beraber görüyoruz. Tam bu esnada PKK ile aynı dili kullanmak, aynı anlayışı kullanmak..."





"DAHA YENİ BAŞLADIK"

Teröristlere inlerinde ve bulundukları yerlerde gerekli dersleri, cevapları verdiklerini vurgulayan Soylu, "Daha yeni başladık. Dün gece saat 02.00-03.00'e kadar arkadaşlarla birlikteydik. Onların başlarına öyle işler getireceğiz ki bu millete çektirdikleri acıları teker teker hesabını verecekler. 13 yaşındaki eğer bir kızımızı hala dağa götüreceklerse Allah bana İçişleri Bakanlığını haram etsin. Bu kadar açık ve net. O kızların yeri öğretmenlik, hemşirelik, doktorluktur. O kızların yeri merhamet, şefkat ve iyilik medeniyetinin her birisinin bir meleği olmasıdır. Biz bunu Türkiye'de hep birlikte sağlayacağız." dedi.

"TÜRKİYE'YE SÖZLERİNİ GEÇİREMEDİLER"

Soylu, 7 Haziran seçimlerini anımsatarak, AK Parti'nin 7 Haziran seçimleri sonrası tek başına iktidar olmadığını, her türlü hükümet kombinasyonunun işin içinden çıkabileceğini hatırlattı.

Çok önemli bir noktadan geçildiğini, Türkiye'ye diz çökertemedikleri, kendi araçları işe yaramadığı için Hollanda ve Almanya'nın, hepsinin devreye girmeye başladığını belirterek, "Ne yapmışlarsa Türkiye'ye sözlerini geçiremediler. Türkiye'yi istedikleri noktaya, seviyeye, bu coğrafyanın üzerinde istedikleri gibi yönetebilecekleri bir araca döndüremedikleri için bugün saldırıyorlar. Bunu hep beraber görüyoruz." diye konuştu.