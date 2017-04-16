İçişleri Bakanı Soylu oyunu kullandı

Soylu, eşi Hamdiye Soylu ile Yalıncak Mahallesi'ndeki Yalıncak Ortaokuluna geldi.

BAKAN SOYLU OYUNU KULLANDI

Soylu, burada bir süre vatandaşlarla sohbet ettikten sonra, "1271" nolu sandıkta oyunu kullandı.

Soylu, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bir çok ilde saat 7.00'de oy kullanma işlemlerinin başladığını belirterek, şunları ifade etti:

"SÜKUNET İÇİNDE OY KULLANMA İŞLEMLERİ BAŞLADI"

"Doğu ve Güneydoğu illeri, Karadeniz'in illerinde bir çok vilayette… Allah'ımıza şükürler olsun gerek bütün güvenlik kuvvetlerimizden aldığımız bilgiler gerek valilerimizden aldığımız bilgiler ve özellikle illerden gelen bütün bilgilerde şu ana kadar huzur, sükunet ve güvenlik içerisinde oy kullanma işlemleri başladı."





"YARIN DAHA HUZURLU ADIMLAR ATACAĞIZ"

Bunun ülke için büyük bir adım olduğunu vurgulayan Soylu, "Milletimiz her zaman feraset sahibidir, ariftir ve bu büyük adımda nasıl karar vereceği konusunda en azından kampanya süresi olan iki aydan beri herkes kendi değerlendirmelerini ortaya koymuş, milletimiz de kendi kararını en güzel şekilde verecektir. İnşallah hep birlikte bu gece kararı gördükten sonra yarın daha huzurlu, büyük ve mutlu adımlar atacağız." dedi.