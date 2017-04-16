taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.064
USD
3,6804
EURO
3,9081
ALTIN
152,11
PETR
55,6100

İçişleri Bakanı Soylu oyunu kullandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabahın erken saatlerinde memleketi Trabzon'da sandık başına gitti.

16.04.2017 - 09:33
  1. Haberler
  2. İç Haber

Soylu, eşi Hamdiye Soylu ile Yalıncak Mahallesi'ndeki Yalıncak Ortaokuluna geldi.

BAKAN SOYLU OYUNU KULLANDI

Soylu, burada bir süre vatandaşlarla sohbet ettikten sonra, "1271" nolu sandıkta oyunu kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu oyunu kullandı

Soylu, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bir çok ilde saat 7.00'de oy kullanma işlemlerinin başladığını belirterek, şunları ifade etti:

"SÜKUNET İÇİNDE OY KULLANMA İŞLEMLERİ BAŞLADI"

"Doğu ve Güneydoğu illeri, Karadeniz'in illerinde bir çok vilayette… Allah'ımıza şükürler olsun gerek bütün güvenlik kuvvetlerimizden aldığımız bilgiler gerek valilerimizden aldığımız bilgiler ve özellikle illerden gelen bütün bilgilerde şu ana kadar huzur, sükunet ve güvenlik içerisinde oy kullanma işlemleri başladı."

İçişleri Bakanı Soylu oyunu kullandı

"YARIN DAHA HUZURLU ADIMLAR ATACAĞIZ"

Bunun ülke için büyük bir adım olduğunu vurgulayan Soylu, "Milletimiz her zaman feraset sahibidir, ariftir ve bu büyük adımda nasıl karar vereceği konusunda en azından kampanya süresi olan iki aydan beri herkes kendi değerlendirmelerini ortaya koymuş, milletimiz de kendi kararını en güzel şekilde verecektir. İnşallah hep birlikte bu gece kararı gördükten sonra yarın daha huzurlu, büyük ve mutlu adımlar atacağız." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu oyunu kullandı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransız çiftçiden ilginç protesto

Fransız çiftçiden ilginç protesto

18
Van'da AK Parti ilçe başkanının konvoyuna saldırı

Van'da AK Parti ilçe başkanının konvoyuna saldırı

97
Kısıklı'da her ay 15 Temmuz ruhunu yaşatıyorlar

Kısıklı'da her ay 15 Temmuz ruhunu yaşatıyorlar

54
Pentagon: Kuzey Kore füze denemesi yaptı

Pentagon: Kuzey Kore füze denemesi yaptı

41
Birlikte yaşadığı arkadaşını öldürüp uzuvlarını kesti

Birlikte yaşadığı arkadaşını öldürüp uzuvlarını kesti

15
Twenteli Enes Ünal NEC Nijmegen maçında yıldızlaştı

Twenteli Enes Ünal NEC Nijmegen maçında yıldızlaştı

5
Türkiye referandum için sandık başında

Türkiye referandum için sandık başında

133
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM