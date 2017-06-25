İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hakkari'de

Daha sonra 2. Hudut Tugay Komutanlığında askerlerle bir araya gelen Soylu, "Ülkemizin her yerinde ay yıldızlı bayrağın nazlı nazlı dalgalanmasına, Ezan-ı Muhammedi'nin ülkenin semalarında okunmasına canlarımız feda olsun." dedi.

"ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN, HER BİRİNİZ BİZİM GÖZ BEBEĞİMSİNİZ"

Dünyanın bir sabır ve sınav dünyası olduğunu belirten Soylu, şöyle konuştu: "Biz yaratılmışların en güzeli olarak nitelendirilen insana hizmet için varız. Onun için bugün bu anlamlı bayram törenini, ramazanın bütün huzurunu, öze dokunuşunu milletimizle ve İslam alemiyle beraber kutluyoruz. Allah nice bayramlara ulaşmak nasip etsin. Ailelerinize hürmetlerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımızın sizlere selamları, duaları var. Allah yardımcınız olsun. Her biriniz bizim için pırıl pırıl parlayan yıldız gibisiniz, bizim göz bebeğimizsiniz. Allah sizlerden razı olsun. Allah hep bizimle beraberdir. Bayramınızı kutluyorum."

ÜS BÖLGELERİNDE İNCELEME YAPTI

Soylu, ziyaretin ardından üs bölgelerinde incelemelerde bulundu.