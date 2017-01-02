İçişleri Bakanlığı'ndan bir haftalık terör bilançosu

Açıklamada 2'si ölü, 5'i sağ, 19'unun teslim olmak üzer 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

çişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

274 OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

"Son bir hafta içerisinde( 26 Aralık 2016 – 02 Ocak 2017) Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri , Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 274 operasyon gerçekleştirilmiştir.

26 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

2'si ölü, 19'u teslim olan, 5'si sağ yakalanan olmak üzere toplam 26 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 342 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 34 kişi tutuklanmıştır."

11 SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Ayrıca yürütülen bu operasyonlarda, teröristler tarafından kullanılan 11 sığınak/barınak/mağara ve tuzaklanan 30 el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi. 780 kg patlayıcı yapımında kullanılan madde, 35 el bombası, 8'i ağır ve uzun namlulu ( 1 Biksi, 7 Kaleşnikov) olmak üzere 32 adet çeşitli çaplarda silah ele geçirildi.

TERÖR FİNANSMANINA DARBE

Piyasa değeri 25.350.340 TL olan; 5 ton 769 kg Esrar, 22 kg Eroin, 16 kg Afyon, 38.175 adet Uyuşturucu Hap, 1 kg Sentetik Kannabinoid (BONZAİ), 4 kg Metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, Ayrıca piyasa değeri 10.581.588 TL olan; 1.511.316 adet Kaçak Sigara, 594 litre Akaryakıt ele geçirilmiş ve bu kapsamda 390 kişi gözaltına alınmıştır.

FETÖ VE PYD mücadele kapasamında 475 kişi gözaltına alınmış bunlardan 116‘sı tutuklanmıştır."