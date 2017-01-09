İçişleri Bakanlığı: 1 haftada 9 terörist öldürüldü

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

253 OPERASYONDA 9 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde 253 operasyon gerçekleştirildiği vurgulanarak, ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda 9 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

PİYASA DEĞERİ 11 MİLYON OLAN UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Terörün finansmanının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında; piyasa değeri 11 milyon 55 bin 530 Türk Lirası olan; 2 ton 412 kilo esrar, 1 kilo eroin, 2 kilo afyon, 3 kilo kokain, 47 bin 258 uyuşturucu hap, 1 kilo metamfetamin, bin 116 kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca piyasa değeri 13 milyon 318 bin 961 Türk Lirası olan; 12 bin 390 kaçak sigara, 1 milyon 895 bin 189 litre akaryakıt ele geçirilirken, bu kapsamda bin 106 kişi gözaltına alındı.

BİN 628 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

Düzensiz göçle mücadele kapsamında ise 191'i denizlerde olmak üzere bin 628 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurt içine girmesine ve çıkmasına aracılık eden 34 organizatör yakalanarak gözaltına alınırken, bunlardan 25'i tutuklandı.



344 GÖZALTI

PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 344 kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, bunlardan 36’sının tutuklandığı bildirildi.

DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 129 kişinin gözaltına alındığı ifade edilerek, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında ise 627 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 406’sının tutuklandığı belirtildi.