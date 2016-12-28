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İçişleri Bakanlığı: 2016'da bin 313 DEAŞ'lı tutuklandı

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "yabancı terörist savaşçılara" yönelik mücadelesine ilişkin bilgilere yer verirdi.

AA | 28.12.2016 - 14:51
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Mücadele kapsamında bugüne kadar 145 ülkeden 52 bin 75 kişiye Türkiye'ye giriş yasağı konuldu. Bu kapsamda, Türkiye'de bulunan, 98 ülkeden 4 bin 19 kişi ise sınır dışı edildi.

BİN 313 DEAŞ'LI TUTUKLANDI

Terör örgütü DEAŞ'la 2016 yılında irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan bin 485'i yabancı 3 bin 359 kişiden, 679'u yabancı bin 313'ü tutuklandı.

Türkiye'de, 2011-2016 arasında, 2 bin 712'si yabancı olmak üzere 7 bin 15 kişi DEAŞ'la irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Bu kişilerden 932'si yabancı 2 bin 304'ü tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı: 2016'da bin 313 DEAŞ'lı tutuklandı

SURİYE İLK SIRADA

İçişleri Bakanlığı, 2011-2016 arasında, Türkiye'de, vatandaşı gözaltına alınan veya tutuklanan ülkelere göre ilk 10 sıralamayı da paylaştı.

Buna göre Türkiye'de bu tarihler arasında, Suriye, Rusya, Irak, Çin, Tacikistan, Azerbaycan, Fas, Mısır, Özbekistan ve Tunus uyruklu 2 bin 189 kişi gözaltına alındı, bu kişilerden 771'i tutuklandı. Uyruklarına göre gözaltına alınanların veya tutuklananların sayıları şöyle:

"Suriye 994 gözaltı, 365 tutuklu, Rusya 328 gözaltı, 134 tutuklu, Irak 235 gözaltı, 68 tutuklu, Çin 216 gözaltı, 72 tutuklu, Tacikistan 133 gözaltı, 47 tutuklu, Azerbaycan 82 gözaltı, 31 tutuklu, Fas 61 gözaltı, 13 tutuklu, Mısır 50 gözaltı, 14 tutuklu, Özbekistan 53 gözaltı, 11 tutuklu, Tunus 37 gözaltı, 16 tutuklu"

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