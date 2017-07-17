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İçişleri Bakanlığı: 50 terörist etkisiz hale getirildi

Son bir haftada ülke genelinde yapılan operasyonlarda 30'u ölü olmak üzere 50 terörist etkisiz hale getirildi.

17.07.2017 - 11:29
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İçişleri Bakanlığı, 10-17 Temmuz  tarihlerinde ülke genelinde yürütülen operasyonlar kapsamında  bin 366'sı terör suçlarından 396'sı siber suçlar, 2 bin 601 uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında olmak üzere toplamda 4 bin 363 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI YAPILDI

Bölücü terör örgütüyle mücadeleye yönelik, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca bin 128 operasyon gerçekleştirildiğini  , örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 168 kişinin gözaltına alındığını bildirdi . Bakanlık, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 298 kişinin,  FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 895 kişinin, Sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 5 kişinin de  gözaltına alındığını belirtti.

50 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ülke genelinde yürütülen operasyonlarda son bir haftada yurt içinde; 30'u ölü, 14'ü teslim, 6'sı sağ olmak üzere toplam 50 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Operasyonlarda  33'ü ağır ve uzun namlulu (1 Bixi, 3 M-16, 2 Roketatar/Havan, 2 Kanas, 25 Kalaşnikov) toplam 53 silah, bin 500 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 17 el bombası, 2 bin 542 adet muhtelif mühimmatın ele geçirildiği, 27 el yapımı patlayıcının imha edildiği, teröristler tarafından kullanılan, 4 ilde (2 Mardin, 1 Muş, 2 Tokat, 7 Diyarbakır) 12 sığınağın kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK OPERASYONLARINDA 2 BİN 601 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

"Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadele kapsamında  74 ilde gerçekleştirilen bin 608 operasyonda, piyasa değeri 21 milyon  945 bin 414 TL olan; 2 bin 313 kilogram esrar, 203 kg eroin, 3,28 kg metamfetamin, 1,31 kilogram sentetik Kannabinoid maddesi, 145 bin 317 adet uyuşturucu hap  607 bin 926 adet kenevir bitkisinin ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 2 bin 601 kişi gözaltına alındı. Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında 31 ilde (Adana, Afyon, Aksaray, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bolu, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hakkâri, Hatay, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kilis, Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Niğde, Mersin, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa) 173 şüpheli gözaltına alındı."

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE KAPSAMINDA  49 KİŞİ  GÖZALTINA ALINDI

"Siber suçlarla mücadelede, FETÖ/PDY, PKK/TAK, DAEŞ gibi bölücü terör örgütleri başta olmak üzere terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren bin 597 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 517 kişiden 49'u gözaltına alınmıştır "

692'Sİ DENİZLERDE OLMAK ÜZERE 3 BİN 352 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

"Düzensiz göçle mücadele kapsamında; 692'si denizlerde olmak üzere 3 bin 352 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 54 organizatör yakalanarak gözaltına alınmıştır."

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