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İçişleri Bakanlığı: 56 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 2-30 Ocak arasında 905 operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

02.02.2017 - 09:51
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İçişleri Bakanlığı: 56 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt genelinde geçen ay güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik 905 operasyon gerçekleştirilirken, örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan bin 463 şüpheliden 153'ü tutuklandı.

1 AYLIK TERÖR BİLANÇOSU

Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında ise örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilerek gözaltına alınan 40 şüpheliden biri tutuklandı. Operasyonlarda 20'si ölü, 19'u sağ, 17'si teslim olan toplam 56 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları değerlendirilerek gözaltına alınan 302 şüpheliden 17'si, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamındaki çalışmalarda yakalanan 3 bin 309 zanlıdan bin 425'i tutuklandı.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

Bu arada terör örgütlerinin finans kaynaklarına yönelik 622 uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyonlarda 12 ton 486 kilo 793 gram esrar, 465 kilo eroin, 59 kilo afyon sakızı, 3 kilo kokain, 395 bin 822 uyuşturucu hap, 21 kilo 734 gram metamfetamin, bin 526 Hint keneviri, 11 kilo bonzai, 4 milyon 678 bin 303 adet kaçak sigara ve 2 milyon 6 bin 169 litre akaryakıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 bin 408 şüpheliden 143'ü tutuklandı.

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