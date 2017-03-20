İçişleri Bakanlığı haftalık terör bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"230 OPERASYONDA 999 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"

"Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekat (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 230 operasyon gerçekleştirilmiş, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 999 kişi gözaltına alınmıştır.

"24 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 70 kişi gözaltına alındı. FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, FETÖ/ PDY ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 28 kişi gözaltına alındı. Sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında, sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 28 kişi gözaltına alındı.

Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 13'ü ölü, 11'i teslim olan olmak üzere toplam 24 terörist etkisiz hale getirildi.

ELE GEÇİRİLEN MADDELER

İstanbul ili Başakşehir ve Zeytinburnu semtlerinde iki ayrı şahsa ait matbaalarda yapılan aramalarda; 4.800.000 ABD Doları değerinde 100 ABD Doları banknot, 2.250.000 TL değerinde 100 TL banknot, 7.560.000 TL değerinde 200 TL banknot basmak için sahte para basım kâğıdı, 1.500 rulo halinde basımı yapılmış sahte 100 ABD Doları, 25.200 Vize Belgeleri, 26.400 Çeşitli Tekel ürünlerine ait TAPDK bandrolleri, 375.000 Adet 10 TL değerindeki posta pulu, 1.600 Türkiye Cumhuriyetine ait sahte vize kartı belgesi, 10.000 değişik ülkelere ait sahte kimlik, pasaport ve vize belgelerine ait hologramlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait 42.400 adet sahte egzoz emisyon pulu hologramı, 46.000 Adet sahte takograf kalibrasyon pulu hologramı, 92 Adet Sahte Türkiye Cumhuriyeti boş kimlik kartları. 20.000 civarında sahte 200 TL banknotlara ait ön sağ kısımda bulunan güvenlik şeridi, 1.149 Adet Yunanistan ülkesine ait sahte bos pasaport yaprağı, 12.900 adet muhtelif ülkelere ait sahte resmi kimlik belgeleri hologramları bulunan şeffaf yapışkanlı etiket, 175 adet basımı tamamlanmış ve piyasaya sürmek üzere hazır vaziyette 100 ABD Banknotları, 9 adet basımı tamamlanmış ve piyasaya sürülmek üzere hazır vaziyette bulunan 100 Euro Banknotları, 3 adet basımı tamamlanmış ve piyasaya sürülmek üzere hazır vaziyette bulunan 200 TL Banknot, 36 Adet 100 ABD Doları basım kalıbı, 4 Adet 100 Euro metal basım kalıbı, 40 Adet muhtelit TL metal basım filmi kalıbı, 17 Adet muhtelif TL şeffaf plastik basım filmi kalıbı, 60 Adet 100 ABD Doları şeffaf plastik basım filmi kalıbı, 10 Adet çeşitli ülkelere ait pasaport basım kalıbı, 7 Adet Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı basımında kullanılan film kalıbı, 25 Adet TAPDK Bandrolü basım kalıbı ele geçirilmiştir."

