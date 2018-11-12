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İçişleri Bakanlığı: Hırsızlık olaylarında düşüş var

Çarşı ve mahalle bekçileri ile ülke genelinde eş zamanlı yürütülen güven ve huzur uygulamaları ile mal varlığına karşı işlenen suçların azaltıldığı ifade edildi

DHA | 12.11.2018 - 01:19..
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; asayiş politikalarının uygulanması, şehirlerde çarşı ve mahalle bekçilerinin göreve başlaması, sokakta polisin ve jandarmanın görünürlüğünün artması ve ülke genelinde uygulanan eş zamanlı güven-huzur uygulamaları, mal varlığına karşı işlenen tüm suçları ciddi  oranda azalttı.

ASAYİŞ SUÇLARI, YÜZDE 25,5 ORANINDA AZALDI

2018 yılının 10 aylık döneminde mal varlığına karşı yoğun işlenen asayiş suçları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,5 azaldı. Bu yılın 10 aylık döneminde mal varlığına karşı işlenen tüm suçları aydınlatma oranında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6’lık bir artış yaşandı. Bu yıl mal varlığına karşı işlenen tüm olayların yüzde 44'ü aydınlatıldı.

OTO HIRSIZLIĞI YÜZDE 35, EVDEN HIRSIZLIK YÜZDE 28 AZALDI

Geçen yılın 10 aylık dönemine göre, bu yıl mal varlığına karşı işlenen suçlardan en dikkat çeken suç türlerinde ciddi bir azalma görüldü. Buna göre; oto hırsızlığı yüzde 35,5, otodan hırsızlık yüzde 33, ikametten hırsızlık yüzde 28, iş yerinden hırsızlık yüzde 26, yankesicilik yüzde 24,5, bisiklet ve motosiklet hırsızlığı yüzde 23, kapkaç yüzde 21, yağma (gasp) yüzde 13, dolandırıcılık yüzde 6,4 oranında düştü.

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