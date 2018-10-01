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İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada 28 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, son 1 hafta içerisinde 28 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İHA | 01.10.2018 - 10:00..
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İçişleri Bakanlığı, 24 Eylül-1 Ekim haftasında yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, son bir haftada yurt içinde yürütülen operasyonlarda 9’u ölü toplam 28 terörist etkisiz hale getirildi.

2 BİN 429 OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Güvenlik güçlerince 2 bin 429 operasyon yapılırken, terör örgütleriyle irtibatlı oldukları değerlendirilen FETÖ/PDY’den 461, PKK/KCK’dan 171, DEAŞ’tan 43 ve sol örgütlerden 6 olmak üzere toplam 681 kişi yakalandı.

Ayrıca uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 4 bin 204, düzensiz göçle mücadele kapsamında da 187 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada 28 terörist öldürüldü

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