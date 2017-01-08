İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 239 göçmen yakalandı

Düzensiz göç faaliyetlerinin Bodrum, Ayvacık, Dikili, Çeşme ve Silifke bölgelerinde yoğunlaştığı belirtildi.

İçişlerin Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

896 SAAT GÖREV İCRA EDİLDİ

“Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla 30 Aralık 2016-6 Ocak 2017 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde 51 Sahil Güvenlik botu, 12 SAGET, 2 DEGAK Timi ve 8 kontrol bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından 2 bin 434 saat seyir yapılmış, 19 helikopter ve 4 uçak sortisi ile toplam 52 saat 30 dakika uçuş gerçekleştirilmiş, 7 adet Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından 896 saat görev icra edilmiştir.”

Karaburun, Çeşme ve Dikili bölgelerinde 3 ayrı olayda Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından karada tespit edilen düzensiz göçmen gruplarının İlçe Jandarma Komutanlıklarına bildirilmesi neticesinde 118 düzensiz göçmenin yakalandığı kaydedildi.