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İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 239 göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 6 düzensiz göç olayında 239 düzensiz göçmenin Türkiye karasularında yakalandığını bildirdi.

AA | 08.01.2017 - 13:18
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ASD

Düzensiz göç faaliyetlerinin Bodrum, Ayvacık, Dikili, Çeşme ve Silifke bölgelerinde yoğunlaştığı belirtildi.

İçişlerin Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

896 SAAT GÖREV İCRA EDİLDİ

“Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla 30 Aralık 2016-6 Ocak 2017 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde 51 Sahil Güvenlik botu, 12 SAGET, 2 DEGAK Timi ve 8 kontrol bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından 2 bin 434 saat seyir yapılmış, 19 helikopter ve 4 uçak sortisi ile toplam 52 saat 30 dakika uçuş gerçekleştirilmiş, 7 adet Mobil Radar Timi (MORAD Timi) tarafından 896 saat görev icra edilmiştir.”

Karaburun, Çeşme ve Dikili bölgelerinde 3 ayrı olayda Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından karada tespit edilen düzensiz göçmen gruplarının İlçe Jandarma Komutanlıklarına bildirilmesi neticesinde 118 düzensiz göçmenin yakalandığı kaydedildi.

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