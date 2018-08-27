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İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 26 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 1 haftada 5'i üst düzey 26 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Haber Merkezi | 27.08.2018 - 10:55..
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İçişleri Bakanlığı, 20-27 Ağustos tarihleri arasında İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu.

Buna göre, son 1 haftada yurt içinde aralarında içişleri bakanlığı aranan teröristler listesinde bulunan, ’Kırmızı’ kategoride aranan Barış Öner, ’Gri’ kategoride aranan Mehmet Şirin Özen, Fecri Demir ile sözde yönetici olan Mazlum Kaçan ve Naim Türköz adlı teröristlerin de bulunduğu 5’i sözde üst düzey olmak üzere toplam 26 terörist etkisiz hale getirildi.

62 KİŞİYE GÖZALTI

Düzenlenen terör operasyonları çerçevesinde PKK/KCK’dan 33, FETÖ/PDY’den 23 ve DEAŞ’tan 6 olmak üzere 62 kişi de gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE

Bakanlıktan, uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin yapılan açıklamaya göre gerçekleştirilen 2 bin 467 operasyon sonucunda 120 kilogram esrar, 370 kilogram eroin, 16,53 kilogram kokain, 5,2 kilogram metamfetamin, 168 bin 936 adet ekstasy, 126 adet captagon, 53 bin 779 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 101 kişi de gözaltına alındı. Düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda ise 608 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığınca yakalandı.

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