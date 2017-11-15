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İçişleri Bakanlığı'na bağlı personel sayısı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığı'nın 2018 yılı bütçesi görüşüldü.

15.11.2017 - 12:50
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yaptı. Sunumda bakanlığa bağlı personel sayılarına da yer verildi.

Bakan Soylu'nun açıklaması şöyle:

"İç güvenlikte çalışma yaptığımız alanlardan bir tanesi güvenlik personeli sayısının arttırılması olmuştur. 2017 yılı ekim ayı itibarıyla 268.173 Emniyet personeli, 179.093 Jandarma, 5.453 Sahil Güvenlik ve 50.727 güvenlik korucumuz İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapmaktadır.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı personel sayısı

PROFESYONELLEŞME ORANI YÜKSELTİLİYOR

Yine, ayrıca Jandarma'da 2017’de yüzde 60 olan profesyonelleşme oranını 2018 yılı için yüzde 65’e, Sahil Güvenlik Komutanlığımızda ise 2016’da yüzde 71, hâlen de yüzde 81 olan profesyonelleşme oranını 2018 için yüzde 85’e çıkarmayı hedefliyoruz.

Yani gerek Jandarmamızı gerekse de Sahil Güvenliğimizi profesyonel bir oranda profesyonel ağırlık oranını arttırmayı hedefleyen bir politikayı sürdürüyoruz."

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