İçişleri Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 39'u daha önce İçişleri Bakanlığında çalışmış, biri halen görevde bulunan 40 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

GÖREVDE OLAN 1 KİŞİ VAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen 40 zanlıdan birinin halen Bakanlıkta çalıştığını, diğerlerinin ise açığa alındığını veya ihraç edildiğini belirtti.

Yetkililer, gözaltı işlemlerine başlandığını kaydetti.